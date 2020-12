Toiko outo vuosi uuden nosteen hevoselle?

"Ratsastuskouluissa on päädytty positiiviseen ongelmaan: koulukäyttöön sopivista, osaavista ja luotettavista ratsuista ja poneista on pulaa, kun ryhmiä tarvittaisiin lisää."

Kulunut vuosi on ollut hevostaloudelle monella tapaa merkillinen. Koronakevät pysäytti ravit ja ratsastuskilpailut, ja talleilla siirryttiin noudattamaan koronaohjeita. Leirejäkin peruuntui.

Konkurssiaaltoa pelättiin. Uhkana oli myös hevoskasvatuksen vajoaminen historiallisen alhaiselle tasolle, kun vähistä linja-autovuoroista iso osa katkesi. Nopea linja-­autorahti on yleisin tapa siirtää spermalaatikko oriasemalta tamman tallille.

Kesän mittaan tilanne alkoi näyttää paremmalta. Ravit saatiin käyntiin ensimmäisinä urheilutapahtumina. Siirrettyjä leirejä pidettiin. Pienemmistä ryhmistä on varmasti asiakkaille koitunut hyvää. Yrittäjän taloudelle vaikutus on luonnollisesti vähemmän suotuisa.

Ratsastuskouluilla ja raviurheilussa on sattunut vain muutamia altistuksia, joista on selvitty ilmeisen vähällä. Hevosten kanssa toimitaan pääosin ulkotiloissa tai ainakin hyvin väljästi maneeseissa. Niinpä moni on palannut turvalliseksi koetun lajin pariin ja alkeiskurssit ovat täyttyneet tulokkaista.

Tämä on iloinen uutinen. Vaikka ratsastus on pitkään kuulunut varsinkin tyttöjen ja naisten suosimien lajien joukkoon, se on viime vuosina menettänyt suhteellista suosiotaan.

Samaa hevosta ja ponia ei voi käyttää yhden päivän aikana ja samalla viikolla liian monilla tunneilla. Se on osa vastuullista hevosyrittämistä. Niinpä talleilla on päädytty positiiviseen ongelmaan: koulukäyttöön sopivista, osaavista ja luotettavista ratsuista ja poneista on pulaa, kun ryhmiä tarvittaisiin lisää.

Ravipuolella ei vastaavaa ole näkyvissä. Joitain vienoja, myönteisiä merkkejä hevosurheilun suosion kasvusta silti näkyy. Monet kimpat eli yhteishevoset ovat löytäneet ilmeisen mukavasti osaomistajia varsoilleen. Kilpailevia ravureita on myös tuotu maahan syksyn aikana vilkkaasti, ei siis puhuta vain jäähdyttelevistä ruunista.

Koronavuoden saldoa ei tietenkään vielä pystytä hevosalalla kokonaisuutena laskemaan.

Taantumasta seuraava talouden tiukkuus voi johtaa siihen, että kaupan tai peräti lopetettaviksi päätyy yksityisten omistamia harrastehevosia käyttötarkoituksesta riippumatta, kun niiden ylläpito käy liian raskaaksi.

Ravien 2,5 kuukauden tauko toi kuopan valmentajien ja ohjastajien liikevaihtoon, vaikka osa ammattilaisista käyttikin tauon hyväksi hankkimalla hevosilleen ja itselleen arvokasta kokemusta Ruotsin kaviourilta. Lajin kannalta miinussaldoon kuuluu, että muutama huippu on myös jäämässä sille tielle.

Palaajiakin on hevosammattilaisissa nähty. Tuoreimpana kotimaahan ankkuroitumisesta kertoivat kenttäratsastuksen kärkinimet Elmo Jankari ja Sanna Siltakorpi.

Ehkä koronavuosi siis tuo hevosille uusia ystäviä. Sille on monta selitystä. Yksi on tämä: harva asia saa unohtamaan arjen murheet niin kuin kaurojaan rouskuttava hevonen.

Kirjoittaja on MT:n ja Ravinetin toimittaja.