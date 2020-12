Farssi jatkuu: Boris Johnson suolsi Brysselin kirjeenvaihtajana perättömiä uutisia, eikä hänen pelinsä ole nyt yhtään kunniallisempaa

Jos kyseessä ei olisi niin tärkeä asia kuin ison jäsenmaan ero Euroopan unionista, koko farssille pitäisi jo nauraa. Kuukausi sitten kirjoitin, että nyt on pääministeri Boris Johnsonin näytönpaikka. Nyt hän on näyttänyt olevansa pokerinpeluri, joka vain uuvuttaa kaikki kyllästymiseen asti.

Olisi hauska tietää, mitä hän itse kirjoittaisi tästä loppumattomasta farssista, jos hän olisi yhä se Brysselin kirjeenvaihtaja, jollaisena hänet tunsin 1990-luvun alussa, kun hän joka päivä raivasi tiensä kuin puskutraktori pressibaarin halki paita housuista pursuillen ja hiukset harottaen kuin Jukolan Jussilla. Baaritiskillä, jolla roikuimme päivän uutisia odotellen, hän oli hauska veikko, mutta kauhulla odotimme, mitä hän kirjoittaa.

Sen jälkeen, kun hän oli saanut potkut The Times -lehdestä pantuaan omiaan erääseen haastatteluun, hänet pestasi vähemmän tarkka The Daily Telegraph, joka sai jättimyynnin Bojon suoltamilla Brysselin jymyotsikoilla.

Juuri hän oli se, joka aloitti Britanniassa suositun perättömyyksien kirjoittelun EU:sta. Juuri se loi pohjaa niitä lukevien brittien halulle erota EU:sta. Hänen ikimuistoisin juttunsa kertoi, miten uusin Brysselin direktiivi määrää kondomien mitat Euroopassa ja että mallina oli käytetty italialaismiehiä.

Nyt tämä sama Bojo pelaa toisenlaista eikä yhtään kunniallisempaa peliä. Yhdeksän kuukauden turhien neuvottelujen jälkeen hän saapui viime sunnuntaina itse Brysseliin todetakseen turhan käynnin jälkeen, että vielä on pieni valon kipinä nähtävissä, mutta sovun saavuttamiseen hän ei usko, vaan nyt valmistaudutaan EU-eroon ilman sopimusta.

Mitä se nyt muka tarkoittaa? Miksei hän siis vihellä peliä poikki? Mihin hän pokerillaan pyrkii? Saamaan EU-maat viimein rakoilemaan ja taipumaan vaatimuksiinsa? Vai sälyttämään syyn epäonnistumisesta EU:n niskaan?

Luottamuksen EU-maiden keskuudessa Johnson menetti silloin, kun hän julisti rikkovansa aiemmin solmittua brexit-sopimusta Pohjois-Irlannin osalta. Nyt hän saa ihmetellä, mikseivät Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron suostuneetkaan neuvottelemaan suoraan hänen kanssaan, vaikka hän sitä pyysi, ja miksei hänen odotuksensa EU-maiden rakoilemisesta olekaan toteutunut.

EU:ssa on totuttu väsytystaisteluun ja viime hetken sopuratkaisuihin kuilun partaalla. Mutta tämä psykodraama on kestänyt jo yli neljä vuotta. Vaikka se on ollut kaikille liikaa, silti Pokeri-Boris haluaa katsoa viimeiseen tappiin asti, vaikka hänen korttinsa ovat heikommat kuin EU:lla.

Britannian viennistä peräti puolet suuntautuu EU-maihin. EU:n puolella innokkaimmin diiliä ajavan Saksan viennistä Britannian osuus on 6 prosenttia; Suomen viennistä taas runsaat 4 prosenttia. Kaikkein kyllästynein Bojon venkoiluun on Macron, sillä Ranskan viennistä vain 0,1 prosenttia menee kanaalin yli. Tosin puolustuspolitiikka yhdistää Ranskaa ja Britanniaa.

Merkel on yhä vahvimmin sopuratkaisun kannalla. Nyt ollaan kuitenkin jo niin lähellä viimeistä rajaa eli vuodenvaihdetta, että EU-parlamentille tilanne on oikeasti hankala. Jos sopu löytyy, vaadittavat valiokuntakäsittelyt ovat poissuljetut, ja tilanne vaatisi improvisointia. Tarvittavaan täysistuntoon parlamentissa on varauduttu vielä joulukuun 29. päivänä.

Sen varalle, että uusi vuosi ylittyy, EU-komission on omalta osaltaan tehnyt kuuden kuukauden järjestelyt niin, etteivät lennot eivätkä muut liikenneyhteydet katkea. Neuvottelut voisivat siis vielä jatkua puolen vuoden sopimuksettoman tilan ajan.

Ei oikein uskottavaa meininkiä Bojolta, jonka rehvakas vaalilause kuului ”Get Brexit done!” eli ”Hoidetaan EU-ero pois tieltä!”

Tämän jutun kuva osoitteessa mt.fi on EU:n kuvapankista ja sen on ottanut Xavier Lejeune.

