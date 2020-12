Ressu sai tähän ikivihreään yllättäen apua suomalaisen viihteen suurmieheltä Jukka Virtaselta

Kuusi kuuta & Saturnuksen renkaat on Ressu Redfordin eli Esa Mäkelän (1961-) suosikkikappale vuodelta 1993.

Tuo mulle taivaalta

kuusi kuuta,

Paa Saturnuksen renkaat

sormeeni mun.

Kuusi kuuta & Saturnuksen renkaat on Ressu Redfordin eli Esa Mäkelän (1961-) suosikkikappale vuodelta 1993. Laulu julkaistiin Ressun kolmannella sooloalbumilla Taas aurinko nousee, joka myi kultaa 1994 ja seuraavana vuonna jo platinaa.

Bogart Co. -yhtyeestä alun perin tunnetuksi tullut turkulaisartisti nappasi platinaa myös kahdesta aiemmasta soololevystään. Niistä ensimmäistä, Ressu-albumia (1990), myytiin lähes 100 000 kappaletta.

Mikään ei mun

hulluuttani muuta,

siksi sinuun turvaudun.

Sävellettyään Saturnuksen renkaat Ressu oli vaikean paikan edessä. Hän ei meinannut päästä sanoituksen kanssa eteenpäin.

Ressu sai kuitenkin yllättäen apua suomalaisen viihteen suurmieheltä Jukka Virtaselta, jonka kanssa hän pelasi jalkapalloa raittius- ja urheiluseura Zoomissa.

”Kasasimme sanoituksen valmiiksi yhdellä pelimatkalla Pohjois-Suomeen. Ilman Jukkaa kappale ei olisi varmaan koskaan valmistunut”, Ressu muisteli myöhemmin.

Ei tää lopu

mun virheeseeni.

Maailmani oot,

kai sä ymmärrät sen?

Laulu löytyy myös kokoelmalta 36 kuuta & Saturnuksen renkaat (2002), joka on niin ikään myynyt kultalevyn verran. Tuorein versio kappaleesta kuultiin syksyllä Vain elämää -suosikkisarjassa, jossa sen esitti Jannika B.

Redfordin faniksi tunnustautunut poppari esitti laulun sarjan osallistujille, joihin lukeutui myös Ressu itse. Mies julkaisi tuoreimman, Corolla-nimisen singlensä keväällä, mutta on vihjannut uutta musiikkia olevan lähitulevaisuudessa enemmänkin luvassa.

Bogartin ja soolouransa lisäksi Ressu Redford muistetaan 1990-luvun tanssimusiikkiyhtye Sound of Relsistä, jonka tunnetuin hitti oli Raising My Family. Hän on tehnyt mainosmusiikkia ja kappaleita myös muille artisteille.

Musiikin ohella Ressun sydäntä lähellä on ravintola-ala. Aikanaan kaupallista alaa opiskellut laulaja on ollut mukana ravintolabisneksessä 90-luvulta alkaen ja tälläkin hetkellä yhtenä omistajana suositussa turkulaisravintolassa.