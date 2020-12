Toiveikkaasti kohti uutta vuotta: "pakon sanelema onkin mahdollistanut vapauden omien tekemisten suhteen"

"Vaikeammastakin on selvitty. Maltetaan vielä hetki turvautua teknologiaan kohtaamisen välineenä", kannustaa uudenvuoden kynnyksellä MT:n kolumnisti Sari Hyvärinen.

Yksi kummallisimmista vuosista naismuistiin alkaa olla taputeltu. Turvaan ja rauhaan hakeutuminen on näkynyt ihmismäiseen talviuneen vetäytymisenä ennenaikaisesti. Ruuan ja vessapaperin hamstraus toteutettiin jo ennen satokautta. Palapelejä on koottu ja päiväkirjoja kirjoitettu. Televisiosarjoja on kahlattu ahmien. Kotiinkin on panostettu ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

Talven ja kylmyyden tuoma kaipuu hidastamiseen ja vetäytymiseen tuntuu ristiriitaiselta, kun koko vuosi on ollut jonkinlaista peiton alla elämistä.

On luettu uutisia monenlaisista maailman tapahtumista ja seurattu jännitysnäytelmiä useammalla rintamalla.

Ihmismielen taipumus sivuuttaa hyvät asiat ja keskittyä kielteisiin näkyy myös uutissyötteessä. Sotia käydään tällä hetkellä vähemmän kuin ennen. Vaikka rokotuksen kehitystyö ei olekaan pyyteetöntä humanitarismia, virusta vastaan käyty kamppailu on yhdistänyt ihmiskuntaa globaalisti.

Kristallipalloni kertoo, että etätyö on tullut jäädäkseen. Se, mikä toteutettiin pakon sanelemana, onkin mahdollistanut vapauden omien tekemisten suhteen.

Valta omasta elämästä sallii painopisteen siirtämisen yhä enemmän itselle merkityksellisiin asioihin. Ollaan siirtymässä teollisen vallankumouksen ajasta informaatioteknologian vallankumoukseen. Aletaan arvostaa yhä enemmän immateriaalista osaamista ja opitaan jakamaan tieto- ja muuta pääomaa uudella tavalla. Maapallon tarjoamien resurssien rajallisuuskin alkaa pikku hiljaa toden teolla hahmottua.

Uudenvuoden lähestyessä on hyvä hetki pohtia mennyttä ja suunnitella tulevaa.

Jos kokoontumisrajoitukset nyt vielä jostakusta tuntuvat vaikeilta, muistuttaa sopii vaikkapa rintamalla vietetyistä jouluista ja uusistavuosista, jolloin pauketta taivaalla ei todellakaan otettu vastaan ihastunein huokauksin. Vaikeammastakin on selvitty. Maltetaan vielä hetki turvautua teknologiaan kohtaamisen välineenä.

Monet kasvit vaativat kylmän ajanjakson kukkiakseen ja tuottaakseen hedelmää kasvukaudella. Ehkä tämä talvi auttaa meitä puhkeamaan kukkaan kevään koittaessa. Mistä olet valmis luopumaan? Mitä haluat ehdottomasti säilyttää? Mitä toivot lisää elämääsi?

Omat listani hioutuvat ajatus ajatukselta yhä tarkemmiksi. Oman ja rakkaiden hyvinvoinnin vaalimisen tärkeys vahvistuu. Painoarvoa saavat entistä enemmän asiat, joilla pystyn tuomaan hyvää mahdollisimman monen elämään.

Sanotaan, että kaikki ajatukset ja teot kumpuavat lopulta vain kahdesta tunteesta: pelosta tai rakkaudesta. Uudenvuodenlupaukseni on keskittyä enemmän jälkimmäiseen.

Kirjoittaja toivottaa kaikille lukijoille mahtavaa uutta vuotta!

