"Maailmassa ei ole sellaista asiaa tai tilaa, joka pysyisi koko ajan muuttumattomana"

"Kaikella on aikansa, vaikka emme vielä tiedä, kauanko koronan loppumiseen menee. Mutta ohi sekin menee", kirjoittaa Salla Autere Hengähdyspaikalla.

Tiesitkö, että olemassa yksi lause, joka lohduttaa kärsivää, mutta saa onnellisen surulliseksi? Yksi ja sama lause, joka pystyy kumpaankin.

Se lause on:

This too shall pass.

Tämäkin tulee menemään ohitse. Tämäkin tulee loppumaan.

Se koskee onnenhetkiä, jotka ei ole ikuisia ja se koskee kipua ja surua, joka sekin vähitellen helpottaa.

Ja se koskee myös tätä vuotta ja näitä erikoisia aikoja.

Takana on hyvinkin haastava vuosi. Talous on ollut tiukilla monissa kodeissa, kun työt vähenivät jo keväällä. Lasten kouluvuosi on ollut ihan poikkeuksellinen. Ja aikuisilla etätyöt.

Sukua ja ystäviä ei ole voinut juuri nähdä ja jouluakin monet viettivät sen takia hyvin eri lailla kuin normaalisti. Nyt odotetaan suurella innolla rokotuksia alkavaksi ja sitä että immuniteetti kasvaa niin isoksi, että voimme vähän helpommin hengittää.

Uskon, että aika harva jää kaipaamaan tätä vuotta. Maailmassa ei ole kuitenkaan mitään sellaista asiaa tai tilaa, joka pysyisi koko ajan muuttumattomana, joten saamme luottaa siihen, että This too shall pass.

Kaikella on määrähetkensä,

aikansa joka asialla taivaan alla.

Aika on itkeä

ja aika nauraa,

aika on valittaa

ja aika tanssia,

aika on syleillä

ja aika olla erossa.

(Saarnaajan kirjan 3.luvusta)

Kaikella on siis aikansa.

Nyt me olemme eläneet aikoja kun on aika olla erossa, aika itkeä, aika valittaa. Mutta vielä ne päivät, jolloin on aika syleillä, aika parantaa, aika ommella yhteen.

Kauanko siihen menee, sitä me emme tiedä. Me emme tiedä tulevaisuutta. Emme tiedä, millainen vuosi meille on tulossa ja mitä se sisältää. Mutta Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa joka päivä ja jäädä luoksemme. Ja sen vuoksi meidän ei tarvitse pelätä tulevaa.

Jokaisena päivänä Jumala vakuuttaa sinulle:

”Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Näin sanoo Herra sinun armahtajasi.”

Onnellista Uutta Vuotta!

Kirjoittaja on seurakuntapastori.