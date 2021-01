Pidä ratistasi kiinni, kohta olemme liirrossa

Piipahdin ennen koronarajoituksia työmatkalla Norjassa. Siellä on kuulemani mukaan kaikki paremmin kuin Suomessa. Sairaanhoitaja saa parempaa palkkaa, valtiolla on öljyrahaa niin etteivät tiedä, mitä sillä tehdä, ovat etäällä EU:sta ja eurosta, Nato turvaa rajat, on sähköautoja ja sähkö on halpaa vesivoimaa. Kaikki on paremmin Norjassa.

Saapuessani lentokentälle huomasin asian heti myös itse. Ei missään muualla ole ollut niin paljon Tesloja taksijonossa kuin Oslon lentokentällä. Sehän on selvä merkki kansan onnellisuudesta ja varakkuudesta, eikö? Matka lentokentältä hotellille kuluikin autokantaa päivitellen ensikertalaisena Teslan takapenkillä. Ooo, on tämä hienoa.

Pari päivää suhailimme Oslossa kollegan kanssa palaverista toiseen ja käytimme hyödyksemme parhaimman tietotoimiston, mitä jokaisesta maasta löytyy, nimittäin taksikuskit. Nuo ajan ja arjen hermolla olevat ammattilaiset.

Tiet Oslossa olivat todella hyvässä kunnossa ja leveitä. Taksikuski tyrmäsi välittömästi epäilymme siitä, että se johtuu öljyrahasta – ei johdu.

Tiet kustannetaan ruuhkamaksuilla. Juuri oli avattu lisää valvontakameroita, nyt ei pääse ammattiautoilijakaan kiertämään mitään reittiä ilman, että rapsahtaa korvaus valtion kassaan. Paitsi jos ajaa sähköautolla, silloin ruuhkamaksuja ei tarvitse maksaa.

Todettiin kuitenkin yhdessä tuumin ruuhkamaksun olevan harhaanjohtava nimitys, sillä tiet alkoivat ruuhkautua vasta, kun liikkujat siirtyivät julkisista kulkuneuvoista omiin sähköautoihin niiden saamien tukien vuoksi. Tienkäyttömaksu lienee oikeampi nimitys.

Okei siis, sähköauton omistajan ei tarvitse maksaa tienkäyttömaksuja. Saavatko he jotain muuta tukea, kun näitä hienompia sähköautoja näyttää olevan todella paljon? No kyllä kuulemma saavat.

Sähköautosta ei siis tarvitse maksaa tienkäyttömaksuja, muttei myöskään pysäköintimaksuja, ei lauttamaksuja, ei autoveroa, ei arvonlisäveroa, latauspaikat ovat ilmaisia ja bussikaistat sisääntuloväylillä käytössä.

Julkikuva alkoi rapista. Sähköautojen hinnat ovat Norjassa autoveron ja arvonlisäveron verran halvempia kuin Suomessa, mutta kyllä sille Teslalle silti hintaa jää. Ei se ole tavallisen tallaajan auto Norjassakaan niin kuin ei muutkaan sellaiset mallit, jotka kestävät matkaa ja pakkasta.

Sähköautoilun tukeminen on tehnyt Norjan valtion kassaan melkoisen loven ja maksajien eli bensa- ja dieselautoilla ajavien mielipiteen tästä kaikesta varmaan osaamme arvata.

Täällä Suomessa oma hallituksemme on puuhaillut aktiivisesti liikenteen puhdistamisen kimpussa. Meidät tavalliset autoilijat taidetaan tällä kertaa todellakin savustaa liikenteestä, mutta onneksi vasta syksyllä. Kepulle olisi ollut varmasti vaikeaa toteuttaa ensi syksynä odotettavissa olevat bensaveron korotukset… korjaan polttoaineiden indeksikorotukset – ennen kuntavaaleja, vihreät sen sijaan voivat juhlia syksyllä tehtäviä päätöksiä jo etukäteen ja näin niittää tulosta.

Mikä on varmaa? No se, että me autoilijat, jotka ajamme polttomoottoriautoilla, tulemme kärsimään nykyisen hallituksen päätöksistä, aivan sama tehdäänkö ne ennen vai jälkeen kuntavaalien. Olemme sen verran tärkeä tulonlähde valtion kassaan, että meistä tullaan imemään irti kaikki mitä lähtee.

Pelkään, että samaan aikaan sähköautobuumissa linjataan Norjan mallin mukaisia tulonsiirtoja varakkaimmille sähköauton hankintoihin. Josko meidät tavalliset autoilijat jätettäisiin rauhaan ja keksitään niitä kilometriperusteisia kyttäysmaksuja sähköautoilijoille, joiden renkaat kuluttavat tienpintaa siinä missä meidänkin autot ja jotka eivät tästä mitään maksa.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)

