Velkaterapiaa Suomen kansalle

Perämetsiä Suomella vielä on, mutta niiden hakkaaminen on kylän yhteisellä päätöksellä kielletty

Päättynyt vuosi ei mennyt kaikilta osin niin kuin Strömsössä. Laulun sanoin velat kuitenkin muuttuivat saataviksi.

Kun pandemia iski, pula hellitti. Nimittäin pula rahasta. Ei enää ikävää nahistelua miljoonien säästöistä. Miljardi sinne, toinen tänne. Lyhennysvapaalla ja nollakorolla uuden elämän alkuun.

Pääasia että pääoma kiertää. Kaikki tietävät, että raha kuuluu panna haisemaan.

Suomen kansa sai viime vuonna myönteisen päätöksen 20 miljardin euron luottoanomukselle. Eikä siinä vielä kaikki, vaan pankki on jo antanut 10 miljardin lainalupauksen tälle ja ensi vuodelle sekä joka ikiselle vuodelle siitä eteenpäin.

Vanha osuuskassan johtaja ei välttämättä olisi ollut suopea yhteiselle lainahakemuksellemme. Suomi on nimittäin jo pitkään syönyt enemmän kuin tienaa, eikä vanhoja velkoja ole liiemmin lyhennelty. Perämetsiä Suomella vielä on, mutta niiden hakkaaminen on kylän yhteisellä päätöksellä kielletty. Suomen kansa on myös lähiaikoina siirtymässä eläkkeelle nauttimaan hyvinvointivaltion palveluista.

Onneksi suomalaisten kanssa samassa kylässä asuu vakavarainen takaaja. Saksan kansa, jonka kielelläkin velan ottaminen on silkkaa synnintekoa.

Osuuskassan johtaja saattaisi silti huomauttaa, että asuu kylässä myös kymmenkunta muuta konkurssikypsää kansaa, joiden pikavippejä Suomi ja Saksa ovat yhdessä taanneet jo pitkän aikaa.

Onneksi osuuskassan johtaja on jo manan mailla.

Kylässä on uusi pankki, jolle eivät pärjää edes KOP, SYP ja SKOP yhdessä. Eurooppalaisten kansojen pankissa lainaa ei pelkästään tyrkytetä, sitä on pakko ottaa. Ja mikä on ottaessa, kun pankki maksaa velalliselle siitä selvää rahaa. Suomen suojelumetsät eivät valitettavasti enää kelpaa vakuudeksi. Sekään ei haittaa sillä EKP:n holvissa kaikki paperit muuttuvat arvopapereiksi.

Velkaa tehdään toki naapurikylissäkin. Amerikkalaisten, japanilaisten ja eurooppalaisten pankeista on pudotettu helikopterilla ainakin 20 000 miljardia. Kukaan ei tiedä kuinka paljon ja kenelle kiinalaisten pankki on lainaa antanut.

Velan takia on turha menettää yöunia. Eihän sitä tarvitse maksaa takaisin. Tai ehkä moottoripyöräjengissä tarvitsee, mutta ei markkinataloudessa.

Niin sanovat Suomen kansan parhaat asiantuntijat. Samat asiantuntijat, jotka viime vuonna vannoivat vielä säästämisen, saneeraamisen ja supistamisen autuaaksi tekevään ihmevoimaan. Nälkäisen pitää vain vähentää syömistä.

Onneksi tulivat järkiinsä. Vain velkaa ottamalla Suomi voi uudistua. Sillä pidetään yritykset pystyssä, luodaan tuottavaa työtä ja parannetaan julkisia palveluita. Verotkin voisi panna EKP:n maksettaviksi. Parasta bisnestä on panna velkaraha pörssiin. Sillä saadaan Suomi nousuun ja ennen kaikkea vältetään 90-luvun virheet.

SAK:n ekonomistin mukaan Suomi tarvitsee velkaterapiaa. Terapiaa Suomen kansa todella tarvitseekin. Itäisessä naapurikylässämme kokeiltiin aikanaan shokkiterapiaa. Shokki saatiin aikaan. Terapiakin oli ilmeisen tehokas, sillä velkaa ei siellä ole juuri tarvittu.