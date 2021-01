Ovatko rokotukset turvallisia?

”Ymmärsin, että rokotteet eivät toimi ollenkaan. En usko, ne suojaavat mitään sairautta vastaan. Niiden tehosta ei ole kunnollista tieteellistä todistetta.”

”Rokotteissa on nanoteknologiaa, ihan kuin minikokoisia robotteja. Siihen kuuluu, tähän suunnitelmaan se, ettei noin 2025 tienoilla ei synny yhtäkään lasta luonnollisella tavalla. … Koko väestö steriloidaan. …Rokotteilla.”

Minun on vaikea uskoa, että korkein lääketieteellinen totuus löytyisi Pietarsaaren seudulta tai somesta. Yhtä vaikea minun on uskoa, että YK:n terveysjärjestö, valtiot, uutistoimistot, lehdistö, yliopistot ja tutkimuslaitokset olisi saatu mukaan salaliittoon, jonka tarkoituksena on tuhota ihmiskunta!

Se, ettei rokotteiden tehosta ole tieteellistä näyttöä, on suoranainen valhe, ja kertoo vain, ettei asianomainen, akateemisesta koulutuksestaan huolimatta, ole edes yrittänyt perehtyä asiaan.

Vielä sodan jälkeen polio, tuhkarokko ja tuberkuloosi olivat suomalaistenkin riesana. 1950-luvulla polio aiheutti liki 3000 halvaantumista ja yli 200 kuolemaa. Rokotukset hävittivät kaikki nämä taudit Suomesta. Kun rokotusohjelmat toimivat, tautien vaarallisuus jää vieraaksi. ”Rautakeuhkoissa” kärsivä polion halvaannuttama lapsi saattaisi muuttaa monenkin rokotteen vastustajan käsityksen.

Rokotteet testataan kymmenin tuhansin kokein. Testausta on kattavasti kuvattu uutisissa. Kokeiden tuloksista muodostuu se tieteellinen näyttö, jota rokotevastaiset kaipaavat.

Jos ei usko uutisaineistoa, lääkärikirjoja ja Wikipediaa, tulee kaivaa esiin lääketieteelliset julkaisusarjat, joista löytyy todistemateriaalia rokotteiden tehosta tieteen kielellä.

Toki lääkärikunnassakin on niitä, jotka hurahtavat uskomushoitoihin aivan kuten poliisien joukossa on yksilöitä, jotka uskovat hankkivansa lisää valtaa ja varallisuutta rikoksilla.

Rokotevastaisuus sai pontta, kun Andrew Wakefield sai arvostettuun lääketieteelliseen lehteen julkaisun, jossa hän väitti kolmoisrokotteen aiheuttavan autismia. Tiede oikaisee virheensä hitaasti ja huijaus paljastui kokonaisuudessaan vasta vuosina 2004-2010 ja koko tutkimus osoittautui väärennökseksi. Lancet perui tutkimuksen ja Wakefield menetti lääkärinoikeutensa – mutta vahinko oli jo tapahtunut: rokotteiden vastustajat voivat vedota Lancetissa julkaistuun tutkimukseen! Tapauksesta löytyy hyvä kuvaus englanninkielisestä Wikipediasta; suomalainen Wiki on lyhyt ja osaksi virheellinenkin.

Eikä Wakefield edes aluksi ollut rokotteiden vastustaja, päinvastoin. Hän yritti mustata tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan suunnattua kolmoisrokotetta saadakseen markkinoille itse kehittämänsä uuden rokotteen.

Onhan rokotteiden vastustajilla merkittäviä tukijoitakin, kuten taleban. Tieteen ja järjen hylkääminen ei ole mikään uusi trumppilainen keksintö. Jo Scientific Americanin elokuun numerossa vuonna 1846 kerrottiin homeopaattisista hoidoista ja annettiin hyvä reseptikin:

Ota kaksi nälkään kuollutta kyyhkystä, ripusta ne naruun keittiön ikkunalle niin, että aurinko heittää niiden varjon hellalla olevaan rautapataan, jossa on kymmenen gallonaa vettä. Keitä varjoja hiljaisella tulella kymmenen tuntia ja anna sitten potilaalle yksi tippa sekoitettuna lasilliseen vettä aina kymmenen päivän välein.

Rohto vaikuttaa yhtä hyvin koronaan kuin silloisiinkin tauteihin. Vegaanit voivat varmaan korvata kyyhkyt nahistuneilla lantuilla, joiden voima on vain tiivistynyt niiden kuivahtaessa. Nyt on totuuden hetki. Voit itse päättää, otatko koronarokotuksen vai torjutko tautia kyyhkyskeitoksella.

Kirjoittaja on luontokirjailija Savitaipaleelta.

