Riku-Matti Akkanen Rati riti ralla on perinteikäs talvilaulu, jonka melodia perustuu ehkä kansansävelmään

Aku Louhimiehen Tuntemattomassa sotilaassa (2017) vänrikki Koskela riehuu upseerikorsussa laulaen hänkin Rati riti rallaa.

Rati Riti ralla, tuli talvi halla,

Kuuraparta tuiskutukka,

lumiviitta harmaasukka.

Rati riti ralla on perinteikäs talvilaulu, jonka melodia perustuu ehkä kansansävelmään. Toisten lähteiden mukaan kappaleen sävelsi erityisesti lastenlauluistaan tunnettu Berndt Sarlin (1886-1971), joka julkaisi taiteilijanimellä R. Raala kaikkiaan 600 laulua. Niihin lukeutuu esimerkiksi Joulukirkkoon eli Kello löi jo viisi.

Rati riti ralla oli aikoinaan suosittu koululaulu, jolla tarkoitetaan yleensä virsiä tai maakuntalauluja, mutta myös vuodenaikalauluja. Koululauluilla oli virkistyksen lisäksi tärkeä kasvatuksellinen tehtävä.

Tuolta Pohjan

tuntureilta,

Lapin lasten laitumilta.

Sanat talviseen lauluun teki Maija Konttinen (1873-1949), joka oli lastenkirjailija ja sanoittaja.

Kangasniemellä Etelä-Savossa syntynyt Konttinen oli nahkurin tytär, joka valmistui Jyväskylän seminaarista kansakoulunopettajaksi. Opettajan toimensa ohella hän työllisti itsensä kirjoittamalla. Lastenkirjojen lisäksi Konttinen sepitti runoja.

Skottilaisen kansanlaulun My Bonnie Lies over the Ocean Konttinen käänsi muotoon: Nyt tuulet nuo viestin jo toivat.

Saapi lapset

lasketella,

luistella ja lauleskella.

Rautalankaversion Rati riti rallasta kitaroi Eero Lupari yhdessä Raittisen veljesten Boys-yhtyeen kanssa julkaistulla Villahousurock-albumilla (1988).

Sakari Kukon johtama Piirpauke-yhtye levytti laulusta oman tulkintansa nimellä Talvihalla maailmanmusiikilla maustettuna vuonna 1998.

Suomen kaikkien aikojen kovin pakkanen on mitattu Kittilässä vuonna 1999, jolloin lämpömittari painui 51,5 astetta miinukselle. Suurin mitattu lumensyvyys 190 senttimetriä puolestaan mitattiin Kilpisjärven Enontekiöllä huhtikuussa 1997.

Kuluva vuosikin on alkanut lumisissa merkeissä. Säätieteilijöiden mukaan hallaa ja hankea on luvassa pitkään johtuen Siperiasta hönkivästä kylmästä ilmamassasta.