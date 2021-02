Entä jos oikeasti luonnossa liikkumisen buumi jatkuu koronan jälkeenkin?

Pandemian aikana moni kaupunkilainen hoksasi, että metsä on kuin onkin coolimpi paikka kuin kuntosali, kirkko tai karaokebaari.

Valtamediassa on viime aikoina ollut runsain mitoin juttuja siitä, kuinka pandemian ja sen aiheuttamien yhteiskunnallisten rajoituksien aikana moni suomalainen sohvaperuna on aloittanut ryhtiliikkeen ja löytänyt taas tiensä ylös, ulos ja lenkille.

Sosiaaliset mediat puolestaan pursuavat iloisten ihmisten luonnossa ottamia kuvia. Kesällä esiteltiin ylpeinä kalasaaliita ja mökin kukkaistutuksia, syksyllä dokumentoitiin marjastus-, sienestys- ja grillausreissujen tuloksia, ja nyt kun on tullut kunnon vanhanaikainen talvi, Suomi hiihtää sen kuin somettamiseltaan kerkiää.

Vielä vuosi sitten globalisoituneella, nokianjälkeisellä kansalla oli tapana pyyhältää vapaa-ajalla lähimmälle lentoasemalle ja sitten lentää suit sait kauniin suomalaisen metsämaiseman ylitse aurinkoiseen Etelään.

Nyt kaukovirkistysalueet ovat joko suljettuina tai niihin ei pääse ilman testauksia ja karanteenia. Kansainväliset yhteydet ovat käytännössä poikki. Suomi on kotiarestissa, eikä kalaa voi enää mennä merta kauemmas hakemaan. Lähivirkistysalueet saavat siis kelvata.

Tampereen yliopisto teki verkkokyselyn suomalaisille korona-ajan ulkoilusta. Siihen vastasi yli 700 ihmistä, ja kolme neljästä arvioi liikkuneensa poikkeusaikana enemmän ulkona. Jos siis väitetään, että korona-aikana suomalaiset ovat viettäneet enemmän aikaa luonnossa, ei mennä pahasti metsään. Vaan hyvinkin.

Tosin kyselytutkimuksilla on aina heikot puolensa – kolme neljästä vastaajasta arvioisi varmasti myös olevansa huumorintajuinen – mutta tosiasia on, että myös noin kolme neljästä suomalaisesta asuu kaupunkialueella. Ja on syytä epäillä, että juuri kaupungeissa asuvat ihmiset ovat niitä, jotka liikkuvat nyt enemmän luonnossa. Epäilen näin jo pelkästään siksi, että kaiketi metsässä asuvat joutuvat liikkumaan siellä joka tapauksessa.

Kaupunkielämä on tuonut meille pizzataksin, yliopistolliset sairaalat ja muut urbaanit palvelut, mutta niiden varjopuolena ovat muun muassa liikenneruuhkat ja kulkutaudit.

Varmaan siksi sama mokoma kolme neljästä vastaajasta sanoi myös, että koronaan liittyvät huolet helpottuvat luonnossa liikkumalla. Metsässä voi vielä koskea paljain sormin mihin haluaa, ei tarvitse muistaa puolentoista eikä kahden metrin välimatkaa eikä käyttää maskia.

Metsässä vielä uskaltaa yskiä ja räkiä pää pystyssä eikä syyllisenä hihaan. Koronavilkkua ei tarvitse miettiä, ja kun ihmisiä ei enää tohdi halata, voi aina salaa pussailla puita…

Metsässä ihminen ei ole vaaraksi muille, toisin kuin raitiovaunussa, ravintolassa tai rautatieasemalla. Ja mikä parasta: metsä on täysin tasa-arvoinen mesta! Kunhan sinne jollain kyydillä pääsee, niin se on kaikille ilmainen.

Toisaalta ulkoiluun saa myös uppoamaan reilusti rahaa, jos haluaa ja jos sitä on. Ulkoiluvaatteiden, jalkineiden ja polkupyörien myynti on kasvanut tuhdisti, suksikauppa luistaa ja aika moni löysi pukinkontista jotain käytännöllistä ulkoliikuntaan sopivaa. Myös koirilla, eli meitä ulkoiluttavilla tovereilla, sekä kesämökeillä käydään nyt kuumeisesti kauppaa.

Koronavuosi on siis tosiaan muuttanut monen suomalaisen luontosuhdetta. Entä jos tämä buumi jatkuu ensi vuonna ja senkin jälkeenkin? Entä jos entiset metsäläiset, nykyiset metsänomistajat, todella löytävät tiensä takaisin metsään?

Se vaatii organisointia. Jokamiehenoikeudet täytyy uudistaa ja ajanmukaistaa, ehkä niille pitää keksiä myös uusi vetävämpi ja ei-sukupuolittunut nimi. Myös kulunvalvontaa ja seurantaa pitää järjestää.

Se voisi hoitua parhaiten leikkimielisesti ja ikään kuin vapaaehtoisesti – esimerkiksi Pokémon Go tyylisellä kännykkäpelillä, jolla voi metsässä pyydystää oravia ja muita pörröisiä eläimiä.

