Hiihto ja juoksu ovat viime vuosina olleet erittäin trendikkäitä lajeja, mutta niistä kumpikaan ei ole kovin hyvä ensilaji, kirjoittaa Eveliina Kutila.

Keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän laitteen käyttämistä. Ennen harjoitusohjelman aloittamista, ota yhteyttä lääkäriin. Tämä erityisesti, jos olet yli 35-vuotias tai sinulla on ennestään terveysongelmia. Käy lääkärintarkastuksessa ennen kuin aloitat kuntoilun.

Hymähtelin ennen näille kuntosalin kuntopyörien ja juoksumattojen varoitustarroille. Ajattelin, että ne ovat vain amerikkalaisten laitevalmistajien selustan turvaamista. Keino vapautua vastuusta, jos jotain sattuu.

En hymähtele enää.

Olen nyt kahdesti osunut kohdalle, kun kesken liikuntasuorituksen tuupertunutta on elvytetty. Sairauskohtaus on yllättänyt nämä reippailijat kesken lenkin.

Molemmilla kerroilla kyseessä on ollut vanhemmasta henkilöstä, mutta pelkkä ikä ei taida suojella nuorempiakaan. Uutisista saamme aina välillä lukea nuorista liikkujista, joiden kohtaloksi on tullut sairauskohtaus pallokentällä tai juoksulenkillä.

Liikunta on lääkettä moniin vaivoihin, mutta siihen liittyy myös jonkin verran riskejä. Useimmiten kuntoliikkujan kohtalona on sydän, mutta rehkiessä vikoja voi ilmetä muuallakin koneistossa.

Joten jos aiot aloittaa vuosien tauon jälkeen liikunnan harrastamisen jälleen, niin tee itsellesi ja läheisillesi palvelus ja selvitä verenkiertoelimistösi sekä sydämesi kunto ensin. Tätä suositellaan käypä hoito -ohjeissa myös, kun siirtyy vähäisestä liikunnasta useampaan liikuntakertaan viikossa tai on aloittamassa normaalia raskaampaa liikuntaa (kuten laturetkeä).

Säännöllisistä terveystarkastuksista huolehtiminen on ehkä paikallaan myös meille jo enemmän kuntoilukilometrejä keränneille viimeistään siinä vaiheessa, kun ikää alkaa kertyä. Pururata ei ole oikea paikka sille, että piilevä sydänvaiva selviää.

Toisekseen on hyvä olla rehellinen oman kunnon suhteen ensimmäisillä liikuntakerroilla ja valita laji lähtötason mukaan. Hiihto ja juoksu ovat viime vuosina olleet erittäin trendikkäitä lajeja, mutta niistä kumpikaan ei ole kovin hyvä ensilaji. Kumpikin on monella tapaa vaativia liikkumismuotoja, joissa koko kroppa on kovilla. Vanha kunnon kävely on erittäin hyvä keino kunnonkohotukseen.

Olipa laji mikä tahansa, niin maltti on valttia. Kuten äitini jaksaa aina makaaberisti muistuttaa: matka ei tapa, vaan vauhti. Kotona odottavat läheiset haluavat nähdä kuntoilijan palaavan punaposkisena ja hikisenä, mutta terveenä takaisin.

En tiedä miten näiden minun reittini varrelle osuneille reippailijoille lopulta kävi. Molemmissa tapauksissa ensihoitajat olivat jo ehtineet paikalle ennen minua, joten jatkoin matkaani, sillä onnettomuuspaikka ei ylimääräistä yleisöä kaipaa. Toivon sydämeni pohjasta, että kummassakin tapauksessa loppu oli onnellinen.

