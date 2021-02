Pekka Ervasti Kenestä seuraava presidentti? Tuoreilla gallupeilla on arvoa, nimittäin viihdearvoa

Uunituoreen mielipidemittauksen mukaan 80 prosenttia minusta on sitä mieltä, että presidentti-gallupeja tehdään aivan liian aikaisin.

Viidennes itsestäni on tosin sitä mieltä, että viihdearvoa niillä toki on. Lukema on laskenut trendinomaisesti ajoista, jolloin tilasin työni puolesta pressamittauksia mediaan.

Reilusti yli puolet minusta muistaa, kuinka muutama vuosi sitten kesämökin nurkkia siivotessa löysin vanhan Uuden Suomen numeron 1990-luvun alkupuolelta. Kai se silloin vielä ilmestyi?

Lehti oli tehnyt kesäisen gallupin, kuka olisi suosituin poliitikko presidentiksi Mauno Koiviston jälkeen. Epäilen, että 90 prosenttia tämän tekstin lukijoita ei arvaa, kuka voitti.

Pertti Salolainen. Primulan merikotka.

Niinpä Salolainen sitten pyrkikin johtamansa puolueen presidenttiehdokkaaksi ylipormestari Raimo Ilaskiveä vastaan. Salolaisen tukiryhmä junttasi ankarasti eduskuntaryhmässä.

Kun teimme Ilta-Sanomissa niin sanotun sisäpiiri-gallupin, enemmistö kykypuolueen kansanedustajista ilmoitti lojaalisti kannattavansa Salolaista. Kun kysyimme lisäksi, kuka lopulta valitaan kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi Kuopion puoluekokouksessa, enemmistä ilmoitti, että varmaan se Ilaskivi kaikesta huolimatta voittaa.

Sata prosenttia Salolaisesta oli seuraavana päivänä eduskunnan kuppilassa sitä mieltä, että tuollainen kysymyksenasettelu oli huonoa journalismia.

Ilaskivi voitti ehdokkuuden. Ehkä menestystä siivitti, että kampanjatoimistossa työskenteli kybällä tarmokas työntekijä, muuan Kirsi Piha (kok.).

Nyt kun Piha tavoittelee Ilaskiven entistä tehtävää, hän varmaan toivoo, että ylipormestari evp. voisi vastapalveluksena liittyä kampanjatiimiin.

Tuoreimman gallupin (Yle) mukaan kärkiehdokkaat seuraavaksi presidentiksi ovat pääministeri Sanna Marin (sd.) ja Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Tähän asti Rehnin nimen perään on pantu puoluelyhenteeksi (kesk.), mutta TV1:n Ykkösaamussa kävi ilmi, ettei sillä ole enää sadan prosentin kannatusta Rehnin korvien välissä. Neutraali pankinjohtajuus näyttää lisänneen suosiota samassa tahdissa, kun keskustan kannatus puoluemittauksissa on laskenut. Tämä on sataprosenttisen ymmärrettävää.

Marinin presidenttiehdokkuudesta ei ole vielä tehty vielä sisäpiirikyselyä. Navalnyi-tviitistä noussut kohu antaa kuitenkin aihetta epäillä, että pääministerin spin doctoreista ehkä alle sata prosenttia edes tietää, että Suomessa on sellainenkin instituutio kuin presidentti, jolle ulkopoliittinen sormen heristely pääsääntöisesti kuuluu.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.

