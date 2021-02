Sari Penttinen MT:n uusi podcast-sarja Karhunpaini on eräilyn uusi ulottuvuus

Karhunpainin keskusteluissa on tavoitteena tuoda esiin metsästäjäkunnan moninaisuutta.

Käytän kolumnin palstatilan nyt häikäilemättä hyväkseni ja intoilen MT Erän uusimmasta ulottuvuudesta eli Karhunpaini-podcastista.

Mikä ihme ensinnäkin on podcast? Se on radio-ohjelman kaltainen tallenne, jonka voi kuunnella silloin, kun itselle sopii. Jaksot löytyvät mt.fi/erä-sivulta. Jaksot on nauhoitettu yhdellä otolla. Toimittaja ei ole toimittanut sisältöä, vaan haastateltavat kertovat kaiken omin sanoin.

Kuudessa ensimmäisessä jaksossa äänessä on yksi haastateltava kerrallaan. Hän on jollain tavalla näkyvä hahmo sosiaalisessa mediassa tai mediassa ylipäätään metsästykseen liittyen.

Kaikki jonkin harrastuksen harrastajat niputetaan julkisessa keskustelussa yhdeksi samankaltaisten ihmisten joukoksi, johin liitetään tietyt stereotypiat. Se koskee myös metsästäjiä ja metsästystä.

Sosiaalisen median algoritmit pelaavat peliä, jossa meille syötetään sisältöä, jollaista meidän uskotaan haluavan aiemman käytöksen perusteella.

Karhunpainissa tavoitteena on tuoda esiin metsästäjäkunnan moninaisuutta. Antaa tilaa mielipiteille, jotka eivät välttämättä sovi metsästyksestä ja metsästäjistä stereotyyppisesti ajattelevien pirtaan.

Halusin haastatella Karhunpainissa metsästäjää, joka on tehnyt harrastuksestaan julkista. Millaista palautetta saa Iina Saarikko, jolla on yli 10 000 seuraajaa Instagramissa?

Tuleeko yhteentörmäyksiä, jos metsästäjä on myös taitava luontokuvaaja ja jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa? Tätä kysyin pohjoiskarjalaiselta luontokuvaajalta ja metsästäjältä Tuomo Turuselta.

Jos osallistuu aktiivisesti metsästystä koskeviin keskusteluihin maltillisesti perustellen ja tutkittua tietoa jakaen, poikiiko se jotain hyvää? Tätä pohti Metsästä-kirjan kirjoittaja Aleksi Lumme.

Metsästyskanava Korpimakasiinin Petri Roivainen kertoi omassa jaksossaan, millaista sisältöä heidän videoillaan ei tulla näkemään.

Marjo Kämäräinen on ensimmäistä kautta Ylen Eränkävijöissä. Ovatko telkkarissa nähtävät tapahtumat lavastettuja?

Metsästäjäliiton entinen toiminnanjohtaja Heli Siitari muistelee, miltä tuntui, kun omia sanomisia ja tekemisiä reposteltiin Facebookin ryhmissä kovin sanakääntein.

Jaksot julkaistaan keskiviikkoisin kello 19.00. Saarikon ja Lumpeen jaksot ovat jo kuunneltavissa.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

