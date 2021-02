Kirjoista ja elokuvista

Olen viime aikoina viettänyt enemmän aikaa kirjan kuin televisioruudun äärellä. Katselin kuitenkin hiljattain muutaman elokuvan. Se sai pohtimaan kahden hyvin erilaisen taidemuodon eroja. Vaikka olenkin sitä mieltä, että hyvä kirja peittoaa hyvän elokuvan, on jälkimmäisellä ehdottomasti vahvuutensa.

Filmin teho asioiden näyttämisessä on monin verroin suurempi kuin kirjassa. Elokuva piirtää välittömästi silmien eteen maiseman. Toisaalta elokuvan maisema on aina jonkun muun mielikuvituksen tuotos. Kirja on tässä mielessä henkilökohtaisempi kokemus.

Elokuvissa henkilöhahmojen väliset jännitteet tulevat hienosti esiin. Ihmissuhteiden kemia välittyy pikkuruisissa ilmeissä ja eleissä. Kirjassa tämä hienovaraisuus jää helposti piiloon. Sisäisten tuntojen välittäjänä kirja on kuitenkin tehokkaampi. Se pääsee pintaa syvemmälle.