Juho Rahkonen Kunnon ruoka lihottaa – "Varsinkin itäsuomalaisissa on geneettistä perimää, joka on jäänne muinaisilta katovuosilta"

Juho Rahkonen myöntää, että italialaisten hoikkuuden salaisuudet – jokapäiväinen, puoli vuorokautta kestävä pätkäpaasto ja kaikkinainen tanakan ruuan puuttuminen – eivät hänelle sovi.

Italialaiset ovat hoikkaa kansaa, jopa hoikempaa kuin ranskalaiset, vaikka heillä on samantyyppinen geeniperimä. Pääsyy hoikkuuteen on italialaisten ruokailukulttuuri.

Italiassa päivä ei ala pekonia, munakokkelia ja leipää pursuavalla noutopöydällä vaan suklaatäytteisillä croissanteilla, makeilla hedelmillä, marmeladilla ja cappuccinolla. Italialainen sinnittelee koko aamupäivänsä höttöhiilarien, sokerin, kofeiinin ja usein myös nikotiinin voimalla.

Iltapäivällä ”lounaaksi” otetaan pikku välipala, esimerkiksi hedelmä tai panini eli kevyesti täytetty patonki. Vasta illalla italialainen käy ruokapöytään, usein isolla porukalla. Saattaa kestää tunti ennen kuin seurustelulta päästään varsinaiseen ruokailuun. Silloinkin italialainen syö melko kevyesti ja vähän.

Italialaisten hoikkuuden salaisuus on siis jokapäiväinen, puoli vuorokautta kestävä pätkäpaasto ja kaikkinainen tanakan ruuan puuttuminen. Poikkeuksena on ehkä pizza, jota voi saada myös lounasaikaan – ellei nälkä satu yllättämään siestan tunteina.

Kun viime kesänä lensin vaimoni kanssa viikon lomalta Italiasta kotiin, olimme molemmat ilahtuneita, kun Frankfurtin lentokentällä saimme taas tukevaa ruokaa: currywurstia. Mutta sellainen kunnon ruoka lihottaa, minkä näkee esimerkiksi amerikkalaisista ja myös monista suomalaisista.

Varsinkin itäsuomalaisissa on geneettistä perimää, joka on jäänne muinaisilta katovuosilta: ankarista oloista selvisi melko pieni ihmisjoukko, jolla oli taipumusta kerryttää rasvaa vararavinnoksi. Se pelasti ihmisiä nälkäkuolemalta, mutta nykyisissä oloissa ominaisuus on haitallinen.

Liikunta edistää terveyttä monin tavoin, mutta hoikkana pysymiseen pelkkä liikunta ei ole kovin tehokas keino. Avainasemassa on ravitsemus.

Itse en pidä italialaistyyppisestä sokeriherkkujen napostelusta ja iltaan asti kestävästä päivittäisestä paastosta. En jaksaisi täyspitkää työpäivää ilman kunnollista tukevaa aamiaista ja lounasta, joten en ole siirtymässä italialaiseen ruokavalioon ja -rytmiin, vaikka tiedostankin sen terveysvaikutukset.

Täytyy vain yrittää elellä niin terveellisesti kuin se näillä kivikautisilla perintötekijöillä ja vaativan työelämän oloissa on mahdollista. Täysillä raksuttavat aivot ovat melkoinen energiasyöppö.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.