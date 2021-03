Outoa nojailua tiskatessa – ja ruokien päällä pärskynyttä tiskivettä

Jos yrittää yhtä aikaa tiskata ja laittaa ruokaa, voi ajautua hankaluuksiin, kirjoittaa Aimo Vainio Hellan kulmalla -kolumnissa.

Jostain itselleni tuntemattomasta syystä olen aina tiskatessani nojannut otsalla tiskipöydän päällä olevan astiakaapin oveen. Asennossa katse suuntautuu kätevästi tiskeihin päin. Kai se jotenkin on rentouttava. Ei tarvitse pitää päätä ylhäällä.

Olen tehnyt näin jo nuoresta saakka, varmaankin siitä asti, kun aloin tiskata ylipäätään. 19-vuotiaana talouskoulussa opiskelijakaveri kysyi, olenko ok, kun näki minut nojailemassa. Ehkä se asento näyttää kummalta, kun sivusta katsoo.

Tietynlainen ongelma tulee, jos ovi on kuivauskaapin ja aukosta pitäisi laittaa astioita kuivamaan. Näin ei nykykodissani tosin ole. Kuivauskaappi on seuraavana oikealla, ja sen ovi kyllä tulee eteen mutta ei estä nojailua.

Asento ei ole minulle sen kummempi juttu, vaikka hassulta näyttääkin. Huomasin sen nyt, kun kokeilin ja tarkkailin itseäni. Asento on sen verran etukumara, että kädet roikkuvat mukavasti altaan yllä.

Ja mistäpä sitä noin muutenkaan tietää, miksi joku asento tuntuu mukavammalta kuin toinen.

Toinen tiskaamiseen liittyvä seikka sen sijaan on asia, joka on toistuva virhe ja pitäisi karsia pois. Minulla on tiskikone, mutta ruuanlaiton lomassa tiskaan samaa vauhtia kuin tiskiä tulee. Se on kätevää, koska astiat puhdistuvat heti helposti. Huuhtelu ja pieni pyöräytys harjalla ja fairilla, ja kas, tiskit ovat poissa, kun ruoka on valmista.

Ja nyt se tapaan liittyvä munaus: koska jotain on aina hellalla paistumassa tai keittymässä, pitää sen ääreen rynnätä usein. Ruokien välivaiheita tai valmiita ruokia on myös pitkin keittiön tasoja. Kun siinä tulee kiire hellan ääreen ja samalla riehuu tiski­harjan kanssa, sohii tiskivettä pitkin ruokia.

Joskus olen ripeyksissä huljauttanut saippua­vettä kattilan reunan yli pitkin pöytiä vaikka kuinka. Sitten katselen, että ei kai sitä nyt mennyt tuonne lautaselle, jossa jo on valmis ruoka. No, toistaiseksi saippuan maku ei ole ylittänyt ruuan makua, niin ehkä ei tämäkään rutiinimoka niin vakava ole.

Kirjoittaja on MT:n uutispäällikkö.

Kädet roikkuvat rennosti tiskialtaan yllä.