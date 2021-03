Vuorovaikutus perheissä katoaa omiin pikkuruutuihin – se vähentää neuvotteluhaluja myös yhteiskunnassa

Korona-ajan talvilomaviikon suurimmat kamppailut monessa suomalaisperheessä käytiin yhdessä laskettelun, luistelun ja hiihtämisen sijaan siitä, katsotaanko Yle Areenaa, Netflixiä vai Disney+:aa.

Erimielisyyksiä ei ratkaistu äänestämällä ja konsensusta hakemalla, vaan hajautumalla tabletit kainaloissa eri puolille taloa omien mieltymysten pariin. Vastamelukuulokkeet varmistivat muiden perheenjäsenten katoamisen omasta elämyskuplasta.

Suurimmat vaaratilanteet keskittyivät jääkaapin ympärille, kun kävelyn, katselemisen ja kuuntelemisen ohella yritettiin tavoitella limupulloa.

Robert Putnam esitteli kirjassaan ”Yksin keilaamassa” jo 1990-luvulla teesin yhteisöllisten rakenteiden hiipumisesta. Yhdistykset ja muu seuratoiminta hiipuisivat, kun ihmiset keskittyisivät perheisiinsä.

Tällä vuosituhannella sama kehitys on siirtynyt perheiden sisälle. Yhteinen aika perheissä on katoamassa, kun perheenjäsenet keskittyvät omiin tekemisiinsä. Hyvänä esimerkkinä tästä käy maa- ja metsätalousministeriön tutkimus vuodelta 2016, jonka mukaan vain joka toinen suomalaisperhe syö päivittäin tai lähes päivittäin yhdessä.

Sohvaryhmien, pitkien ruokapöytien ja kirjahyllyjen suosio on huonekalukaupassa laskenut samaa tahtia mobiililaitteiden kysynnän kasvaessa elektroniikkakaupassa. Perheen yhteisen elokuvaillan on korvannut eri huoneisiin vetäytyneet perheenjäsenet, jotka tuijottavat kuulokkeet korvilla pikkuruuduistaan omaa lempiohjelmaansa.

Katsottavaa ja kuunneltavaa riittää. Digitalisaation merkittävimpiä seurauksia on tarjontarajoitteen poistuminen sähköisistä sisällöistä. Tämän ilmiön Chris Andersson nimesi vuonna 2006 pitkäksi hännäksi. Se tarkoittaa, että lähes kaikkea on mahdollista tarjota välittömästi jokaiselle hyvin alhaisilla kustannuksilla. Merkittävimmäksi rajoitteeksi on noussut käytettävissä oleva aika.

Kun lähes kaikkea on saatavilla, mahdollisuus löytää omiin mieltymyksiin täydellisesti sopivaa sisältöä on kasvanut. Vaihtoehtoiskustannus muulle, tylsemmälle, tekemiselle on kasvanut. Sisältöjen välitön saatavuus nostaa tosielämässä koetun odottamisen kivuliaisuutta.

Perheiden sisällä tapahtunut vuorovaikutuksen väheneminen heijastuu yhteiskuntaan. Kyky neuvotella, rakentaa yhteisymmärrystä ja luopua omista haluistaan yhteisen hyvän vuoksi heikkenee. Jos perheessä ei tarvitse sopeutua muiden toiveisiin, niin vähän siihen on valmiutta muussakaan elämässä.

Olli-Pekka Ruuskanen on PTT:n tutkimusjohtaja