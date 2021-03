Rehuviikingit saivat haastajan

Parhaimmillaan Atria saa tytäryhtiöstään paitsi tuottavaa liiketoiminta myös välineen osallistua maatalousketjun tuleviin järjestelyihin.

Taistelu rehun markkinaosuuksista saattaa muuttaa lähivuosina suomalaista maatalousbisnestä enemmän kuin moni tällä hetkellä arvaakaan. Jo pelkästään Valion suurimman omistajan MaitoSuomen ja lihajätti Atrian yhteisen yrityksen perustaminen on merkittävä siirto suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. Maitoa ja lihaa jalostavat osuuskunnat ovat perinteisesti pitäneet rajat merkattuina. Tulevaisuudessa tämäkin asia voi olla toisin.

Suomalainen karjanrehubisnes on vuosien saatossa valunut ulkomaiseen omistukseen. Ruotsalaisten talonpoikien Lantmännen ja tanskalaisten kollegoiden ostama Hankkija hallitsevat arviolta reilua 60 prosenttia markkinasta tasaosuuksin. Atrialaisten osuuskuntien A-Rehu sinnittelee kolmantena vajaan 20 prosentin osuudella. Neljäs isompi toimija on Kinnusen Mylly noin kymmenen prosentin osuudella.

Kun 2000 pohjalaisen, keskisuomalaisen ja savolaisen maitotilan omistama MaitoSuomi ja Atria perustivat rehukauppaan ja naudanlihan ostamiseen keskittyvän NautaSuomen, kilpailu kiristyy varmasti. Jo kolmen vuoden ajan valmistellussa hankkeessa perusajatuksena on kasvattaa markkinaosuutta.

Erityisesti maidontuottajia on kiinnostanut nähdä lähempää, mistä rehun hinta muodostuu. Ruotsalaisten ja tanskalaisten omistamaa liiketoiminta on pidetty hyvin kannattavana.

Atriaa kiinnostaa myös karjanhankinta. Uusi yhtiö saakin rehukauppiaista mojovan lisävahvistuksen karjan ostoon. Lisäksi NautaSuomi pohtii keinoja, joilla lannoitteita ja muuta tilojen tarvitsemaa tavaraa olisi mahdollista hankkia yhteisostoilla.

Uuden ison suomalaisen toimijan syntyminen on tärkeä myös koko suomalaisen maatalouden arvoketjun kannalta. Hankkija ja Lantmännen ovat taitavia ja tehokkaita rehuviikinkejä, jotka pystyvät hyödyntämään isoa kokoaan.

Kotimaisen ruokaketjun kannalta vahvan suomalaisen kilpailijan mukanaolo markkinalla on joka tapauksessa toivottavaa. Myös huoltovarmuuden ja kotimaahan tehtävien investointien kannalta kotimainen yhtiö on hyvä. Rehun hinnasta ovat kiinnostuneita sekä ostaja että myyjä. Toimiva markkina on kaikille hyväksi.

On mahdollista, että NautaSuomen omistuspohja laajenee yhä. Pohjolan Maito oli mukana hankkeessa loppumetreille asti, mutta 1 400 pohjoisen tuottajan osuuskunta päätti kuitenkin jäädä hankkeesta ulos. Asia voi nousta kuitenkin vielä useammassakin valiolaisessa osuuskunnassa uudelleen esiin.

NautaSuomi patistaa kotimaisia toimijoita reagoimaan kansainväliseen kilpailuun. Muun muassa HKScan joutuu pohtimaan, miten Atrian siirtoon vastaa.

Myös Valion hallintoelimet joutuvat miettimään omaa valmiuttaan reagointikykyään. Jos maitojätin omistajat pystyvät merkittäviin siirtoihin, miksi Valio itsekin ei pystyisi.

Paljon on kiinni siitä, miten NautaSuomen toimitusjohtaja Reijo Flink saa uuden yhtiön toiminnan käyntiin.

Atria ja sen omistajaosuuskunnat ovat joka tapauksessa pystyneet kohtuullisin siirroin parantamaan yhtiöidensä kannattavuutta. Atria omistaa NautaSuomesta 51 prosenttia. Parhaimmillaan se saa tytäryhtiöstään paitsi tuottavaa liiketoiminta myös välineen osallistua maatalousketjun tuleviin järjestelyihin.