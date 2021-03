Terveys ja turvallisuus ensin

Suomi on pärjännyt kohta vuoden kestäneessä korona-taistelussa verrattain hyvin, mutta erityisesti muuntovirukset ovat lähiaikoina levinneet nopeasti. Suomessa on jouduttu jälleen ottamaan käyttöön välttämättömiä ja tiukkoja rajoitustoimia koronan taltuttamiseksi. Seuraavat viikot ovat monessa suhteessa ratkaisevia ja meidän kaikkien panosta tarvitaan. Valonpilkahduksia onneksi on myös näkyvissä, kun rokotukset etenevät ympäri Suomea.

Monia alkaa tämä poikkeuksellinen ajanjakso jo puuduttaa, mutta nyt pitää yhdessä vielä jaksaa. Kyse on viime kädessä elämästä ja terveydestä. Korona voi olla vaarallinen terveellekin ihmiselle, mutta erityisen tärkeää on suojella maamme ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä. Viruksen ei myöskään saa antaa levitä, jotta voimme varmistaa terveydenhuoltomme kantokyvyn.

Koronataistelun sivujuonteena on viime päivinä käyty vilkasta keskustelua kuntavaalien ajankohdasta. Vaalit ovat demokratian perusta, niissä jokainen voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kuljemme. Kansalla on vaaleissa paljon valtaa ja vastuuta.

Vaalien ajankohtaa ei voi eikä pidä noin vaan siirrellä. Kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdeksästä päätyi kuitenkin viime lauantaina kannattamaan kuntavaalien siirtoa huhtikuulta kesäkuulle. Myös ennakkoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon. Päätös tehtiin pitkän ja perusteellisen harkinnan jälkeen.

Päätökseen vaikutti ratkaisevasti viranomaisten arvio siitä, että vaalien järjestäminen huhtikuussa voisi vaarantaa niin suomalaisten terveyden kuin demokratiankin toteutumisen. Tautitilanne paheni viime viikkoina ratkaisevan paljon ja riskit arvioitiin liian suuriksi. Siksi ainoaksi vastuulliseksi ratkaisuksi nähtiin siirtää vaalien ajankohtaa parilla kuukaudella ja tehdä se suomalaisten etua ajatellen.

Ymmärrystä vaalien siirrolle on tullut myös maan ylimmältä tasolta. Kesäkuussa on kaikella todennäköisyydellä jo parempi tilanne vaalien järjestämiselle. Kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin totesi, on tärkeää, että jokainen voi ottaa vaaleihin osaa vailla ylimääräistä huolta ja pelkoa.

Päätös siitä, että vaalit olisi järjestetty huhtikuussa, olisi tarkoittanut keskeisten viranomaisten arvioiden sivuuttamista terveyden ja demokratian vaarantumisesta. Tästä syystä päätös siitä, ettei vaaleja siirretä, olisi ollut vastuuton. Vain yksi puolue olisi ollut valmis nämä viranomaisarviot sivuuttamaan.

Perussuomalaisten irtiotto muista puolueista ja viranomaisten arvioista laittaa varmasti suomalaiset pohtimaan sitä, mikä eri puolueille on tärkeää. Vastuulliset viranomaiset ja muut puolueet olivat sitä mieltä, että suomalaisten terveys ja turvallisuus ensin. Vaalit ovat niin tärkeä toimivan demokratian peruspilari, ettei niillä politikointi pitäisi voida tulla kyseeseen.

Myös kesäkuussa on tärkeää varmistaa, että jokainen pääsee äänestämään turvallisesti. Viranomaisilla joka puolella Suomea on vielä paljon töitä, jotta äänestäminen sujuu ilman huolia. Myös vaalivirkailijoiden rokottaminen on tärkeää.

Kuntavaaleissa on nimittäin kyse meidän jokaisen arjesta, ihan jokapäiväisestä elämästä. Erityisesti tarvitsemme huolenpitoa heistä, jotka ovat tämän maan meille rakentaneet ja huolenpitoa heistä, jotka ovat tämän maan tulevaisuus.

Kun ensi syksynä uudet valtuustot aloittavat työnsä, tulee heillä olemaan pitkä ja haastava työlista. Silloin tuskin enää monikaan harmittelee vaalien siirtoa, vaan katse on jo tulevassa. Moni haaste odottaa ratkomista ja rohkeita arjen asiantuntijoita tarvitaan kaikkialla Suomessa. Kuntapäättäjien vastuullinen ja tärkein tehtävä on pitää huolta huomisesta. Siinä on työtä kerrakseen.

Antti Lindtman

Kirjoittaja on kansanedustaja ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

