Meille sovitellaan hyvin herkästi vastuunkantajan viittaa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Kyllä pienen Suomen pitää kantaa globaali, jollei peräti planetaarinen vastuu ilmaston tilasta. Välillä tuntuu, että meidän osuutemme tulisi riittävällä tavalla hoidettua vain, jos lakkaamme liikkumasta, syömästä ja hengittämästä.

Meillä on teollisuus tehnyt omaa osuuttaan jo vuosia etukäteen ja voikin helposti sanoa, että se teollisuus mitä meillä on enää jäljellä, on maailman puhtainta. Mutta ei me voida siitä ylpeitä olla saati käyttää sitä markkinavalttina vaan lopuistakin täytyy näköjään yrittää päästä eroon.

Meidän maatilat ovat tuottaneet lähiruokaa käytettäväksemme aina, mutta osaammeko sitä arvostaa? Hienompaa on avata avokado aamiaispöydässä kuin kotimainen kurkku. Lihan syöntihän on nyt muutenkin poissa muodista, eli pois joutaa karjatilat. Halukkaat tilatkoon pihvilihan Brasiliasta lentorahtina. Autoilijat nyt ovat olleet jo pitkään todella iso ongelma. Kehtaavat ajella huvikseen ympäriinsä saastuttamassa, mutta onneksi meidän vihreällä ministerillä on nyt mainostetusti 90 keinoa kitkeä turha ajelu koko maasta.

Ja sitten me saatiin tämä maailmanlaajuinen vitsaus vielä riesaksemme. Kaksisesti ei mennyt ennenkään mutta nyt se vasta tuskaa pukkaa. Korona on tuonut mukanaan paljon murhetta ja harmia. Turhautumista, pettymistä, pelkoa ja viime aikoina jo uhmaakin. Etätyöt, etäkokoukset, eristäytymisen. Yksinäisyyden, murheen pärjäämisestä, taloudelliset ongelmat. Huolen huomisesta. Väsymisen. Ai että maailma näyttää juuri vähän synkältä? Ratkaistaisiinko kaikki ongelmat sillä, että muutamme joukolla Helsinkiin ratikka- tai metrolinjan varrelle? Siellä saa kuulemani mukaan kohta koronarokotteenkin ohi jonon.

Meitä on ajanut vuosikausia oman mukavuudenhalumme maksimointi. Tarvitsemme kaikenlaista tavaraa tämän todistamiseen. Poikkeuksena on tietenkin se pirskahteleva minimalistinen koti, joka näyttää, että kenellä on varaa olla omistamatta mitään. Tänä päivänä eliittiin pääsee tyhjillä kaapeilla, ei tavararöykkiöillä. Eliitti ei omista, rahvas tilaa Kiinasta kun muuhun ei ole varaa.

Ja tämä on se pointti. Tavallisella ihmisellä ei ole varaa syödä terveellisemmin, kuluttaa eettisemmin, elää ”paremmin” kun palkalla ei kerta kaikkiaan tule toimeen. Viime viikolla julkaistun Omakotiliiton kuntatutkimuksen mukaan elämisen kustannukset ovat nousseet kaikilla sektoreilla viimeisen vuoden aikana. Ei auttanut, vaikka joukolla äänestettiin vappusatasta ja sitä että palkalla pitäisi tulla toimeen.

Kissan viikset ja muut partavärkit! Kohta varmaan joku ehdottaa, että tuodaan myös duunarit ulkomailta jonkin tekosyyn varjolla. Meillä tosin on 235 000 ihmistä vailla töitä, mutta he ovat niitä kalliita duunareita, heidän palkkoihin meillä ei ole varaa. Tarvitaan paremmat duunarit.

Tätä vauhtia olemme kohta koko joukko majoittuneet ekologisesti jurttaan ilman juoksevaa vettä ja pistorasiasta tulevaa sähköä. Ihan ilmastonmuutoksen nimissä. Mutta mitä jos me katsottaisiin tätä koko asiaa aivan toisin?

Ihan ilmastonmuutoksen nimissä tehtäisiinkin päätöksiä kotimainen etu edellä? Siirretään kaikki tuotanto takaisin Suomeen. Punnitaan kaikki päätökset siitä lähtökohdasta, että työ ja tuotanto tapahtuisikin täällä ja kannattavasti. Luodaan työpaikkoja. Rakennetaan kotimaista kulutusta, säästettäisiin tuonnin tuomasta saastekuormasta ja luodaan pitkäkestoista hyvinvointia suomalaisille. Kävisikö tämä?

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)