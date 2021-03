"Kakkoskoti voi olla sydämessä se oikea ykköskoti – sanovat virastot ja tilastot mitä tahansa"

Käytännön kuvioiden järjestäminen on oma lukunsa, tunnetason muutokset aivan omansa, Sari Hyvärinen kirjoittaa kodinvaihdosta.

”Koti on siellä, missä sydän on.” Sanonnalla voidaan viitata Kotuksen mukaan kehoon, asuntoon, asuinseutuun tai muuten itselle merkittävään paikkaan. Voipa se tarkoittaa itselle rakkaita ihmisiäkin, joiden kanssa kokee olevansa kotonaan, sinut itsensä kanssa, oma itsen sijainnista riippumatta.

Sydän voi tulla levottomaksi, kun asiat muuttuvat. Kun perheen sisällä tapahtuu muutoksia, lapsia tai aikuisia tulee ja lähtee, lapset kasvavat tai perhedynamiikka muuttuu muulla tavoin, voidaan tarvita muutoksia kotiin, että sydän olisi taas levollisesti kotona. Muutetaan huoneita, järjestellään tavaroita tai vaihdetaan kotia kokonaan.

Ulkoisetkin muutokset vaikuttavat sydämen olotilaan. Saatetaan muuttaa työpaikan perässä tai etätyön myötä huomataan, ettei enää tarvitsekaan asua tehtaan juurella ja voidaan muuttaa koti paikkaan, missä muutoin on hyvä olla.

Virallinen kakkoskotikin voi olla sydämessä se oikea ykköskoti, sanovat virastot ja tilastot mitä tahansa. Se paikka, missä voi hengittää vapaammin, olla rennompi, inspiroituneempi, voida paremmin. Nauttia elämästä syvemmällä tasolla.

Kotiinkin voi rakastua ensi silmäyksellä. Käytyäni ensimmäisen kerran tulevassa Taalintehtaan kodissamme itkin, kun piti lähteä esittelystä pois. Useamman mutkan kautta joulukortit lähtivät kuitenkin jo saman vuoden joulukuussa tämän kodin lähellä olevasta postilaatikosta maailmalle.

Rakkaus voi kasvaa myös pikkuhiljaa, kun oppii ymmärtämään kotia. Samanlaista tunnereaktiota ei herännyt nykyiseen saarella sijaitsevaan kotiimme, mutta kun vuosien ajan taloa on tehnyt yhä enemmän meidän näköiseksemme ja on tuntenut sen tuoman turvan vuodesta toiseen, vastahakoinen kiintymys on syventynyt aidoksi rakkaudeksi.

Vaatii uskallusta tehdä kodin vaihtoon liittyviä repäisyjä elämässä. Kyseessä on aina iso asia. Käytännön kuvioiden järjestäminen on oma lukunsa, tunnetason muutokset aivan omansa.

Koska kodilla on kuitenkin niin merkittävä rooli elämässä, sydämen ääntä on syytä kuunnella. Koronavuoden aikana moni onkin uskaltanut vaihtaa reviiriä kaupungista maaseudulle, joko ykkös- tai kakkoskodin muodossa.

Sain aikoinaan erinomaisen neuvon, jota olen yhä enemmän uskaltanut noudattaa elämässäni ja huomannut sen paikkansapitävyyden.

Tämän sanonnan siivittämänä olen uskaltanut tehdä isoja muutoksia ihmissuhteissa, työelämässä ja yrittäjyydessä. Se on ohjannut minua myös kotiin liittyvissä asioissa, eikä ihme, kun kerran koti on siellä, missä sydän on. Neuvo kuuluu: seuraa sydäntäsi, asiat järjestyvät kyllä.

Sari Hyvärinen pitää Miljonaa virkaa -kolumnia vuoroviikoin Eveliina Kutilan kanssa. Hänen mielestään koti on maailman paras paikka.