Kotikuntasi maine ja tulevaisuus elää sinussa

Menneen analysointiin ja jossitteluun on useimmiten helpompi tarttua kuin tulevaisuuden kehityspolkujen pohtimiseen. Politiikkojen tehtävä on tehdä arvovalintoja sen välillä, mitä tulevaisuuden tavoitteita kohti lähdetään ja miten. Tulevaisuuden lukutaito ei ole mitään höttöä vaan taito, joka jokaisella tulisi olla.

Nyt on oikea hetki aloittaa keskustelu oman kunnan tulevaisuudesta, ellei sitä ole jo tehty. Luopuvien valtuutettujen näkemykset ja kokemus kannattaa valjastaa tulevaisuuskeskusteluun ja näin antaa sytykkeitä vaalikeskusteluun.

Tulevan valtuuston ensimmäisiä tehtäviä on laatia kunnalle strategia. Siksi ehdokkaalta kannattaakin kysyä: Millaisena sinä näet meidän kuntamme tulevaisuuden ja millä keinoilla siihen päästään? Millaisille arvoille kuntamme rakentuu?

Jokainen kunta ja kaupunki voi löytää onnistuneella strategiatyöllä vahvuutensa. Menestyvässä kunnassa vallitsevat luottamuksen ilmapiiri, kyky yhteistyöhön ja uudistumistaito. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri ja avoin keskustelukulttuuri edesauttavat vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä yhdessä.

Asiat muuttuvat tulevaisuudessa ja vauhti kiihtyy. Emme aina tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuustietoisuutta kannattaa kehittää omassa elämässä. Näin emme vaivu epätoivoon vaan näemme yhteisöllisessä tulevaisuudessa myönteistä.

Pohdi mielessäsi, millainen on sellainen tulevaisuus, jossa sinun ja meidän yhteisestä panoksesta on hyötyä koko kunnalle ja yhteisölle. Millaisille arvoille yhdessä tekeminen rakentuu? Mikä todennäköisesti muuttuu tällä vuosikymmenellä? Millaisia ajatuksia muutoksesta herää? Innostavatko ne vai pelottavatko tai lannistavatko ne?

Pito- ja vetovoima ovat paljon käytettyjä sanoja. Kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä on kasvanut. Samaan aikaan kilpaillaan kansainvälisesti esimerkiksi investoinneista ja asiakkaista.

Minulle asiakkaana vahva brändi ja maine toimivat helpottavina tekijöinä. Ne helpottavat esimeriksi tuotteiden ja palveluiden vertailua, sillä on helpompi valita sellainen tuote tai palvelu, joka maine on todennettu tai se vastaa omia arvojani.

Paikkabrändi kertoo, missä paikka on ja mitä se on. Se on myös alueen maine. Tätä lukiessa voit miettiä, millainen on oman paikkakuntasi maine. Uskon, että kun alueen brändi on kunnossa, se kiinnostaa myös sidosryhmiä ja luo mahdollisuuksia pitkäaikaisille kumppanuuksille.

Kuhmossa aloimme työstää paikallisten toimijoiden kanssa alueen brändi-imagoa kesäkuussa 2020. On onni olla Kuhmon kaupunginjohtaja, sillä Kuhmon alueella on monia omaleimaisuuksia ja vahvoja mainetekijöitä. Vahvistamme, kirkastamme ja suuntamme mainetyötä.

Tulokset auttavat meitä kuhmolaisia luomaan yhteiset suuntaviivat ja tulevaisuuden tavoitteet yhdessä tekemiselle. Brändiä ei voi mainostoimistolta ostaa, vaan se tehdään aidoista aineksista asiakaskokemusten, tarinoiden, toimintojen ja tekojen avulla. Me kuhmolaiset teemme Kuhmon tulevaisuuden ja maineen.

Kuhmo onkin päättänyt olla Suomen metsäkeskeisin kaupunki, joka on tunnettu korkeatasoisesta musiikki- ja kirjallisuuskulttuurista, erityisesti kamarimusiikista ja Kalevalasta, sekä yhteisöllisestä elämäntavasta, jossa arvostetaan hyvän jakamista, osaamista ja laatua.

Tältä pohjalta rakennamme nyt Kuhmoa. Nykyinen valtuusto on aloittamassa myös kaupungin strategiatyötä, jota uusi valittu valtuusto jatkaa. Tavoitteena on, että vaalien siirtymisestä huolimatta meillä on voimassa oleva strategia valtuustokaudelle hyväksyttynä 2021 vuoden puolella.

Toivotan kaikille menestystä oman kotikunnan tulevaisuuden kehittämisessä!

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

Menestyvässä kunnassa vallitsevat luottamuksen ilmapiiri, kyky yhteistyöhön ja uudistumistaito.