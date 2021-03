Miika Hynninen "Väkivallan vähentymisellä on juuret kauempana kuin vuosituhannen vaihteessa"

Yhteistoimintaa vahvistetaan osallistumalla, kulttuuripiiriä voi laajentaa lukemalla ja oikeudenmukaisuus rakentuu keskustelemalla, kirjoittaa Hengähdyspaikalla Miika Hynninen.

Valtaosa suomalaisista uskoo väkivallan lisääntyvän, vaikka henkirikosten määrä on vähentynyt vuosi vuodelta 1990-luvun lopulta lähtien. Sama kehitys koskee kaikkia kehittyneitä teollisuusmaita ja sillä saattaa olla juuret kauempana kuin vuosituhannen vaihteessa.

Vuonna 2011 psykologi Steven Pinker esitti kirjassaan ”The better angels of our nature” väkivallan vähentyneen koko ihmiskunnan historian ajan kuudessa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe alkoi noin 5 000 vuotta sitten maanviljelyksen ja kaupunkikulttuurien kehityksen myötä. Suurentuneissa yhteisöissä syntyi tarve liittoutumiselle ja keskushallinnolle, josta seurannut väkivallan monopolisointi synnytti rauhaa sodan tilalle.

Toisessa vaiheessa myöhäiskeskiajalla syntyneiden valtioiden tuottama valvontamekanismi vahvisti ihmisten impulssikontrollia. Yhteiskunnallisesta kehityksestä seurasi henkistä kehitystä, joka johti väkivallan vähenemiseen.

Valistuksen humanitaarinen vallankumous oli kolmas vaihe. Sen myötä väkivallasta pyrittiin eroon muun muassa sortomaisen yksinvaltiuden, kaksintaistelujen, kidutuksen ja kuolemanrangaistusten lakkauttamisella.

Maailmansotia seurannut pitkä rauhanjakso lasketaan neljänneksi vaiheeksi. Sotakokemukset vahvistivat väkivaltaa vastustavia asenteita kaikkialla länsimaissa.

Kylmän sodan päättymistä seurannut uusi rauhan jakso oli viides vaihe. Sen aikana sisällissodat, kansanmurhat, itsevaltaisten hallintojen sorto ja terrorismi ovat vähentyneet kaikkialla maailmassa.

Kuudenneksi vaiheeksi Steven Pinker nimeää vuoden 1948 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta alkaneen oikeuksien vallankumouksen.

Pinkerin kuvaama kehitys on tapahtunut yhteisöllisten rakenteiden vahvistumisen, kulttuurien kohtaamisen synnyttämän empatian lisääntymisen ja erilaisten oikeuksien toteutumisen myötä.

Yhteistoimintaa vahvistetaan osallistumalla, kulttuuripiiriä voi laajentaa lukemalla ja oikeudenmukaisuus rakentuu keskustelemalla. Väkivalta vähenee liittymisen, kohtaamisen ja dialogin kautta.

