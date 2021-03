Ilman näitä neljää työvälinettä ruuanlaitto olisi tuskallista

Ikivanha kuorimaveitsi, veitsitukki terävine sisältöineen, leikkuulauta irrotettavine päällisineen ja nuolija. Siinä keittiön Tärkeät Välineet.

Ruuanlaitto on kivaa, kun on asianmukaiset välineet, joilla kuoria, leikata, siivuttaa, pilkkoa ja kaapia.

Kuorimaveitsi. Otin puupäisen kuorimaveitsen mukaan kotoani, kun lähdin opiskelemaan yli 40 vuotta sitten. Sen parempaa kuorivaa veistä ei ole tullut vastaan, vaikka olen kokeillut kääntyväteräisiä ja liikkuvateräisiä.

Vanha kuorimaveitsi sopii täydellisesti käteen. Se tarttuu tehokkaasti kuorittavaan pintaan ja tekee hyvää jälkeä. Se on huikeasti parempi kuin samanlaiselta näyttävä toinen kuorimaveitsi.

Veitsitukki. Ilman teräviä veitsiä monessa kohtaa ruuanlaittoa menisivät hermot. Ja veitset eivät pysty terävinä ilman käsinpesua, kuivaamista, jatkuvaa teroittamista ja sitä, että niitä säilytetään tukissa. Terävyyden kriteerinä pidän sitä, että veitsellä pitää pystyä leikkaamaan pehmeää tomaattia ilman, että se painuu kasaan.

Leikkuulauta. Puinen leikkuulauta on kauniimpi ja kivempi käteen kuin muovinen. Toisaalta muovinen on helpompaa pitää puhtaana ja sen saa pestä astianpesukoneessa. Mutta minullapa on leikkuulauta, jossa nämä hyvät puolet yhdistyvät. Se on puinen alusta, johon voi helposti napsauttaa kiinni muovisen päällisen. Päällisiä on kolme: kirkas, harmaa ja tumma. Kirkas on vihannesten, harmaa lihan ja tumma värjäävien raaka-aineiden käsittelyyn.

Nuolija. Silikonipäinen nuolija on tehokas, kun haluaa kaapia taikinan tai kermavaahdon tarkasti astiasta. Se sopii tällaiselle, joka pyrkii pitämään ruokahävikin minimissä ja yrittää välttää puolihuolimatonta herkkujen syömistä ruuanlaiton ohessa.

Nuolija on kätevä apulainen myös kakkujen koristamisessa ja täytteen levittämisessä.

