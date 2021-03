Pekka Ervasti Uutisen löytäminen pääministerin kyselytunnilta on helppoa kuin tipan tiristäminen sata vuotta Saharassa viruneesta sitruunasta

Kun asiaan päästään, toimittajat kysyvät päähenkilöltä mitä sattuu ja tämä vastaa, mitä haluaa.

Kuuntelematta se jäi kepu-Yoda Seppo Kääriäiseltäkin viime sunnuntaina. Hänestä oli kiinnostavampaa seurata, monellako minuutilla Iivo Niskanen tällä kertaa voittaa miesten viidenkympin Suomen mestaruuden perinteisellä tyylillä.

Ohjelma on juonensa arvattavuudesta, roolituksensa staattisuudesta ja kerrontansa perinteisyydestä huolimatta pysynyt Yleisradion ohjelmistossa sitkeästi kuin luonnontuote Junttilan tuvan seinässä.

Osallistuin itse kyseisen ohjelman 50-vuotisjuhlalähetykseen kauan, kauan sitten. Juhlan kunniaksi puvustukseen tehtiin rohkea muutos: kaikki sonnustautuivat tummaan pukuun!

Päähenkilön lisäksi ohjelman tekoon osallistuu yleensä kaksi toimittaja Yleisradion ulkopuolelta ja kaksi toimittajaa Yleisradiosta. Etelän median dominanssia pyritään rikkomaan lennättämällä silloin tällöin jonkun maakuntalehden päätoimittaja kysymään siltarummuista.

Ennen lähetystä päähenkilö ja toimittajat kokoontuvat pääministerin virka-asunnon suureen saliin nauttimaan kupposen kahvia kultaisella Suomen leijonalla leimatuista posliinikupeista. Koronan vuoksi tästä valmistelevasta osuudesta on luovuttu. Toimittajat istuvat nyt pahvimukeineen studiossa Pasilassa, ja vain päähenkilö pystyy nauttimaan kahvinsa keraamisesta astiasta Kesärannassa.

Varsinainen lähetys alkaa kello kahden uutisten jälkeen, kun ohjelman puheenjohtaja yleensä kysyy päähenkilöltä, miten aamu on siihen asti mennyt. Kiitos kysymästä! Vuodenajasta ja sääolosuhteista riippuen päähenkilö on käynyt joko hiihtämässä, kävelyllä tai viettänyt ihan vain tavallista sunnuntaiaamua perheen parissa.

Kun asiaan päästään, toimittajat kysyvät päähenkilöltä mitä sattuu ja tämä vastaa, mitä haluaa. Jatkokysymykset ovat harvalukuisuutensa vuoksi jänniä ylläreitä. Vielä hurjemmaksi meno äityy, jos toimittajat salakavalasti pelaavat yhteen ja toinen jatkaa tinkaamista, koska edeltävä kysyjä ei ole saanut päähenkilöltä järjellistä vastausta. Tähän ajaudutaan ani harvoin.

Räväkkä revolverityyli ei kuulu kutyymiin. Ohjelmaformaatin tarkoitus ei ole aiheuttaa kammiovärinää sen enempää päähenkilölle kuin kuuntelijallekaan. Seikkailunhaluisia varten on Merisää.

Uutisen löytäminen haastattelusta on yhtä helppoa kuin tipan tiristäminen satakunta vuotta Saharassa viruneesta sitruunasta.

Tämä on kuitenkin vain kyselytuntia työnsä puolesta seuraavan median ongelma. Tavalliselle kuuntelijalle – joskus heitä on kaksikin – ohjelman anti on rauhoittava kuin kuppi kuumaa kaakaota pulkkamäen jälkeen.

Tasavallassa kaikki hyvin!

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.