Mökkeilyä tieteistulevaisuudessa: Puugrilliä on ikävä, mutta sellaisen käytöstä seuraisi sakot ja sosiaalipisteiden romahdus

Koronapandemian aikana hankittu mökki osoittautuikin hyväksi sijoitukseksi.

Valkoinen tilataksi nousee mökin pihasta kohtisuoraan ylös ja häviää lähes äänettömästi puiden latvojen taakse. Hämmästyttävää, kuinka hiljaisia ne nykyään ovat.

Puolisoni vilkuttavat lennokille leikkimielisesti, vaikkei siinä tietenkään istu kuljettajaa. Kiva nähdä, että he tulevat noin hyvin toimeen keskenään.

Tarkistan, onko pienessä rantamökissä kaikki niin kuin pitääkin. Ilmastointi hyrrää täysillä, jääkaapissa on ruokaa, 9G-yhteydet pelaavat ja kaikki akut ovat ladattuja. Maahanmuutto-osakeyhtiön kausityöntekijät ovat tehneet jälleen hyvää työtä. Eipä ihme, kun palkkiona on osallistuminen oleskelulupa-arvontaan. Nykyään he hoitavat aivan kaiken, vain alkoholijuomat täytyy vielä perinteisesti itse ostaa Alkoholiosakeyhtiöltä. Ja niinhän me teimme.

Kippistä! Ihanaa! Stressi alkaa laantua. Nyt juhannus voi alkaa. Mieheni laittaa loput kaljat kylmään ja sähkösaunan lämpiämään, vaimoni tulostaa meille keittiössä hyönteis- ja leväproteiinijauhoista mehevät pihvit, minä menen kuistille ja valmistelen sähkögrillin.

Tulee ikävä kunnon vanhaa puuhiiligrilliä, mutta sellaisen käytöstä seuraisi armottomat sakot ja sosiaalipisteiden romahtaminen. Jokamiehenoikeudet lakkautettiin vuonna 2038, ja kaikenlaisten polttomoottoreiden käyttö sekä avotulen teko ovat sittemmin olleet kiellettyjä.

Rakastan tätä mökkiä. Joka kerta kun käyn täällä, kiitän vanhempiani. Silloin, kun he hankkivat sen 20-luvun alussa koronapandemian aikoihin, he eivät voineet aavistaa, miten arvokas siitä joskus tulisi. Sääli, etteivät he ole näkemässä, kuinka minä vietän täällä nyt vuonna 2060 vastanaineena puolisoideni kanssa juhannusta.

Äiti aina kertoi, kuinka isä ja hän ottivat silloin muhkean lainan ja ostivat mökin juuri ennen kuin liikkumisrajoitukset astuivat voimaan. Silloin kaikki, joilla oli vielä rahaa, ostivat äkkiä mökin. Jopa vanhempieni kaltaiset nuoret ihmiset jaksoivat innostua mökkeilystä. Nythän sitä kutsutaan möggeilyksi, vanhaa tanskalaisten hyggeilyä mukaillen.

Nykyään on todella vaikeaa saada lupa poistua kaupungista. Ellen omistaisi mökkiä, joutuisin nytkin istumaan kaupungin keskustassa tuijottamassa jotain VR-elokuvaa. Tosin hyvät sosiaalipisteeni auttoivat myös. Olenhan sentään aina kiltisti kierrättänyt, liikkunut, syönyt terveellisesti ja maksanut hengitys- ja ulosteveroni ajallaan.

Kun Suomesta tuli vuosi sitten maailman viimeinen maa, joka laillisti kannabiksen viihdekäyttöön ja Norjan ja Saksan jälkeen kolmas valtio, joka laillisti ryhmäavioliiton, kaksi puolisoani ja minä olimme ensimmäisten joukossa, jotka sanoivat toisilleen tahdon.

Ja nyt olemme ensimmäistä kertaa ihan kolmistaan mökillä, meillä on meneillään kuherruskuukausi. Ihanan romanttista. Rakastan heitä kumpaakin sydämeni pohjasta. Toki meillä on avioehtosopimus. Minähän omistan kesämökin. Olen siis erittäin hyvä naimakauppa, eikä kannata olla naiivi.

Ellei muuta, mökki on loistava sijoitus, joka tuottaa jatkuvasti rahaa. Luontoa arvostetaan nykyään, ja Valtio-osakeyhtiö maksaa minulle aina syksyisin siitä, ettei tontillani marjasteta, sienestetä eikä metsästetä. Joka vuosi tililleni kolahtaa sievoinen korvaus myös siitä hyvästä, etten kaada yhtään omistamani puuta. Siitä, etten kalasta enkä ui järvessä, saan vielä ekstrabonuksen, ja sosiaalipisteitä karttuu ropisten, kun on niin hyvä luonnolle ja ympäristölle.

Vain mökin lähistöllä villeinä kasvavat passiohedelmät ja banaanit saa vapaasti poimia, sillä ne on luokiteltu haittakasveiksi.

On luvassa hieno yötön suviyö. Ilmatieteen Osakeyhtiö lupasi, että taivas pysyy kirkkaana eikä lämpötila nouse kuin korkeintaan kolmeenkymmeneenviiteen.

Saunan jälkeen lähdemme puolisoideni kanssa järviretkelle, se antaa heille mahdollisuuden tutustua toisiinsa paremmin. Menemme sähköveneellä kylän niemennotkolle, siellä on juhannuskokko. Ei tietenkään oikea sellainen, vaan arvostetun ruotsalaistaiteilijan suunnittelema kookas ja upea LED-installaatio.

Ilmankos me suomalaiset olemme edelleen maailman onnellisin kansa. Ja onneksi meillä on Kiinan kanssa sähkösopimus.