Eija Mansikkamäki Tämä on vetoomus: Palkkaa nuori kesätöihin

Tulossa on jo toinen kesä, kun nuorten on lamavuosiakin hankalampaa löytää kesätöitä. Ja kesätyö jos mikä olisi juuri nyt erityisen tärkeää niille nuorille, jotka ovat käyneet korona-aikana koulua kotona ja itseohjautuvuus on ollut monella vähän niin ja näin.

Siihen päälle kesä kotona ilman rajoja käy vielä enemmän sekä nuoren että vanhempien hermoille. Ennen kaikkea toimettomuus syö itsetuntoa, jos nuoresta tuntuu, ettei kukaan välitä eikä tarvitse.

Olen seurannut oman nuoreni tuloksetonta työnhakua. Se alkoi siitä, minne haluaisin mennä, jatkui minneköhän pääsisin ja lopuksi, mitä teen kesällä, kun minnekään ei pääse.

Ikää hänellä on kesällä vasta 14, mutta pettymys on suuri. Isosiskokin kun puhui itsensä mansikkapellolle jo 13-vuotiaana, ja vaikka hän viihtyi siellä vain pari viikkoa, sai kuitenkin taskurahaa ja työtodistuksen. Työtodistusta tarvitaan, jotta voi hakea seuraavaa työpaikkaa. 15-vuotiaana sisko pääsikin ravintolaan ja K-kauppaan, missä hän uurastaa yhä lukion ohella.

Kahden viikon Tutustu ja tienaa -jakso sopii jo 14-vuotiaille, eikä palkkaa tarvitse maksaa kuin alle 400 euroa. Se on pieni raha yritykselle mutta iso nuorelle, jonka kotona viikkorahakin voi nyt olla tiukilla vanhempien lomautusten takia. Kesällä rahaa menee, jos ei muuhun niin jäätelöön ja hampurilaiseen.

Oma nuoreni uskoi työpaikan irtoavan, kun hän laati hakemuksia ja CV:n oikein kuvan kanssa, lähetti niitä ja vei osaan kotikunnan yrityksistä jalkatyönä. Pienet kaupat ja muut yritykset olivat aidosti pahoillaan, etteivät voi ottaa oppiinsa nuorta, kun oma leipäkin on vaarassa koronan ja mahdollisten rajoitusten vuoksi. Jos jonkun palkkaa, sen pitäisi olla osaava yrittäjän tuuraaja.

Masentavinta on kuitenkin ollut katsoa, kuinka isot yritykset toimivat. Ne ilmoittivat alkuvuodesta työnhakusivustoilla juuri näistä nuorten tutustumispaikoista, pyysivät hakemuksia ja videoita. Kaikki eivät kuitenkaan vaivautuneet viemään prosessia loppuun eli kertomaan, miten valinnassa kävi. Yksi myymäläpäällikkö sentään pyysi tytön takahuoneeseen saakka, kun tämä päätti mennä kysymään hakemuksensa perään. Hän sai kuitenkin kuulla olevansa pari vuotta liian nuori.

Kesko kehotti hakemaan työtä suoraan kaupoistaan, ja vaikka nuori meni kolmessa K-kaupassa ja Citymarketissa itse kauppiaan luo, eipä kahden viikon hyllyttämisjaksoa irronnut. Koska korona ja omien työllistäminen. Samasta syystä S-ryhmä ilmoitti aloittavansa rekrytoinnit myöhemmin mutta ei ole aloittanut.

Tilanne on ymmärrettävän hankala yrityksille. Mutta minkä kuvan nuori saa työelämästä? Aika epäreilun. Ensin kannustetaan hakemaan, mutta sitten ei ikä riitäkään, ei vastata tai ei muuten vain oteta yhtään ketään.

Kunnat tarjoavat kesätyöseteleitä, mutta usein vasta yli 15-vuotiaille. Hautausmailla ikäraja on 18, koska koneet. Nuori voi toki perustaa oman yrityksen vaikkapa 4H:n kautta, mutta tärkeää olisi päästä näkemään myös "oikeaa" työelämää. Sinne kun ei ole ollut asiaa korona-aikana edes työelämään tutustumis- eli tet-jaksolla.

Vetoankin nyt kaikenkokoisin yrityksiin: palkkaa nuori joko omalla tai kunnan rahalla, edes lyhyeksi ajaksi. Jos oma lapsi ei halua vanhempiensa yritykseen, vaihtakaa lapsia vaikka päikseen.

Ensimmäinen työkokemus on korona-ajan nuorten itsetunnolle vielä palkkaakin tärkeämpi pääoma.