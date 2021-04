Hallitus säilytti toimintakykynsä

Koronatilanne näyttää viime viikon aikana kääntyneen myönteiseen suuntaan. Tartuntojen määrät eivät pääsiäisen pyhinä ryöstäytyneet käsistä. Päinvastoin epidemia näyttää ensimmäisiä laantumisen merkkejä kuukausiin.

Vaara ei tietenkään ole ohi, mutta odotukset paremmasta ovat aiempaa vahvemmalla pohjalla. Miljoona suomalaista on saanut jo ainakin yhden rokotteen.

Seuraavan kuukauden aikana odotetaan maahan jopa 200 000 rokotetta viikossa. Jos hallituksen toiveet toteutuvat toukokuun puoleen väliin mennessä, 750 000 suomalaista saa rokotteen. Myös kesän tulo luo tilanteeseen toivoa.

Tunnelma hallituksessa on vaihtunut nopeasti. Vielä pääsiäistä edeltävällä viikolla maahan valmisteltiin liikkumisrajoituksia, jotka tunnetusti kariutuivat perustuslakivaliokunnan kielteiseen kantaan. Kritiikki lainvalmistelun heppoisuudesta kohdistui paljolti oikeuskansleri Tuomas Pöystiin, jonka olisi pitänyt pystyä varoittamaan pääministeri Sanna Marinia (sd.) hallituksen esitykseen sisältyneistä riskeistä.

Nyt entisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) johtaman valiokunnan oli helppoa torpata Marinin hallituksen esitys. Vaikka perustuslakivaliokunnan pitäisi olla politikoinnin yläpuolella, päätöksessä oli nähtävissä demarien välistä symboliikkaa.

Myös keskustelu rokotusjärjestelmän muuttamisesta ennätti politisoitua. Kun pääkaupunkiseudulla haluttiin varata rokotuksia erityisen pahoille tartunta-alueille, muualla Suomessa muistutettiin ikääntyneiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien olevan yhä rokottamatta.

Jos koronatilanne nyt todella kääntyy paremmaksi, tähän keskusteluun hallituksen tuskin kannattaa enää palata. Kun rokotteita riittää yhä useammille, metropolialueen HUS voi keskittyä siihen, miten se järjestää mahdollisimman monen kansalaisen rokottamisen mahdollisimman nopeasti.

Samaan aikaan hallitus voi jo aloittaa valmistautumisen rajoitusten purkuun. Ravintoloiden osalta tämä on asteittain mahdollista kenties lähiviikkoina. Kesän yleisötapahtumien osalta valoa alkaa olla näkyvissä jo ennen elokuuta.

Huomiota herättävää on hallituksen voimakaksikon Sanna Marinin ja keskustan puheenjohtajan kulttuuriministeri Annika Saarikon yhteys. Huolimatta lainvalmistelun ongelmista kansa on koronasta käytävään poliittiseen keskusteluun huomattavan kyllästynyt. Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) osuus onkin viime päivien turbulenssissa jäänyt taka-alalle.

Tilanteen paraneminen on kaikille tärkeintä. Vaikeuksista huolimatta Suomi saattaa selvitä myös tästä aallosta parhaiden eurooppalaisten valtioiden joukossa. Oppositiopuolueillekin koronan hoidon arvostelu voi kääntyä tappioksi huolimatta hallituksen virheistä.

Hallituksen kannattaa kiittää asiassa kansaa, jonka enemmistö on toiminut vastuullisesti. Hallitusta on kuunneltu, mutta toimet on harkittu itse..

Vaaran paikoista huolimatta Marinin hallitus on säilyttänyt toimintakykynsä. Seuraavaan testiin se joutuu parin viikon kuluttua hallituksen puoliväliriihessä.

Silloin pitäisi päättää, miten ja milloin yritysten tukipaketit ja muut koronan taloudelliset menetykset maksetaan takaisin.