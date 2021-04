Ruusutarhan laulanut Eija Merilä esitti viimeisen kerran tanssimusiikkia juhannuksena 1976 – nykyään hän toimii Floridassa Kotikirkko-seurakunnassa

Kivijärvellä syntynyt Eija Merilä teki ensilevytyksensä Yö taigalla (1964) ollessaan vasta 17-vuotias

Haudot vain harhaa,

mä sulle luvannut en ruusutarhaa.

Tai aurinkolaivaa, kun sitä mietit,

on se turhaa vaivaa.

Luvannut en ruusutarhaa on Eija Merilän (1946-) tunnetuksi tekemä käännöskappale, jonka hän levytti vuonna 1971. Laulu julkaistiin kolmea vuotta myöhemmin myös albumilla Eija Merilä – Kautta aikojen. Kantrihenkinen iskelmä nosti Merilän hetkessä yhdeksi Suomen iskelmätaivaan kiintotähdistä.

”Ruusutarha soi radiossa ja tanssilavoilla sitä pyydettiin yhä uudestaan. Lehdistö pyöri haastatteluja pyytämässä”, hän muisteli hiljattain.

Minun valtani on

niin vaatimaton,

en tietä kääntää voi.

Pertti Reposen (1941–1998) suomentama versio Eija Merilän laulamana on jäänyt elämään. Suomalaisille on varsin tuttu myös amerikkalaisen Lynn Andersonin tulkinta I Never Promised You A Rose Garden (1970).

Vuonna 2015 menehtyneen Andersonin elämä ei ainakaan hänen loppuvuosinaan ollut varsinaista ruusutarhaa. Grammy-palkittu kantritähti jäi kiinni muun muassa myymälävarkaudesta ja häntä epäiltiin myös rattijuoppoudesta.

Siis eiköhän olla

niin kuin muutkin,

heitetään tähdet pois ja kuutkin.

Kappaleen sävelsi amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Joe South. Ensi kerran ”Rose Gardenin” levytti hänen maanmiehensä, laulaja Billy Joe Royal vuonna 1967. Vuotta myöhemmin South äänitti sävellyksensä myös itse.

Ainakin raskaan rockin ystävät muistanevat Joe Southin tuotannosta myös Hush-hitin, jonka brittiläinen Deep Purple levytti vuonna 1968 ja psykedeelistä brittipoppia soittanut Kula Shaker -yhtye vuonna 1997.

Kivijärvellä syntynyt Eija Merilä teki ensilevytyksensä Yö taigalla (1964) ollessaan vasta 17-vuotias. Samana vuonna ilmestyneestä Yö saaristossa –tangosta muodostui hänen varsinainen kestosuosikkinsa.

1970-luvun puolivälissä Merilä koki uskonnollisen herätyksen. Tanssimusiikkia hän esitti viimeisen kerran Kellokosken lavalla juhannuksena 1976.

Siitä lähtien laulajatar on levyttänyt vain hengellistä musiikkia ja toiminut Floridassa Kotikirkko- seurakunnassa.

