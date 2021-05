Koti voi olla missä tahansa, mutta siellä saa aina olla oma itsensä

"Koti on sekä paikka että mielentila. Koteja voi olla useita, menneitä ja nykyisiä", kirjoittaa Miika Hynninen.

Kuluneen vuoden etätöiden ja eristysten seurauksena kodeissa vietetty aika on lisääntynyt merkittävästi. Niistä on tullut entistä tärkeämpiä tukikohtia ja turvapaikkoja pandemian keskellä.

Koti on sekä paikka että mielentila. Koteja voi olla useita, menneitä ja nykyisiä. Sen voi löytää myös maailmankatsomuksesta tai harrastuspiiristä. Suomen kielen koti-sana onkin oikeastaan monikko. Se on saanut alkuperänsä sanasta kota. Useampaa kotaa kohti käydessä mentiin kotiin.

Kaikille koti ei edusta hyvää. Vaikka kotirauha on lailla suojeltu, yksityisasunnot ovat yleisin henkirikosten näyttämö. Koronavuosi on lisännyt kotiväkivaltaa entisestään.

Myös kodittomuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Asunnottomia on erityisesti kaupunkiseuduilla, joissa edullisista vuokra-asunnoista on pulaa.

Suomen perustuslain mukaan kunnilla ja valtiolla on velvollisuus järjestää lämmin yösija. Oma koti on siis jokaisen perusoikeus, jos pelkkää lämmintä yösijaa voi kodiksi kutsua. Takavuosina tiedettiin, että talven tullessa asunnottomien miesten määrä vankilassa lisääntyi. He tekivät sopivia pikkurikoksia saadakseen muutamaksi kuukaudeksi kuivat vaatteet, katon pään päälle ja lämpimän ruuan.

Voiko vankilaa sitten pitää kotina? Ainakin tupakkalakia aikanaan sovellettiin savuttoman vangin vaivaksi siten, että sellissä sai polttaa kuten kotonaan.

Yksi käytetyimmistä hautajaisissa luettavista Raamatun kappaleista kertoo Jeesuksen sanovan: ”Minun isäni kodissa on monta huonetta.” Lause on lohdullinen kahdella tapaa. Jos koti edustaa meille turvaa ja rauhaa, ei kuolemankaan tarvitse olla pelottava, kun se johtaa kotia kohti.

Koti on parhaimmillaan paikka, jossa voimme vetää virttyneet verkkarit jalkaan ja olla vapautuneesti sellaisia kuin olemme. Jos ”taivaan kodissa” kerta on monta huonetta, niin mahdollisesti siellä on tilaa myös minulle. Juuri sellaisena kuin olen. Tervetuloa taivaaseen – ole kuin kotonasi.

