Tasapainoisella ratkaisulla kohti tulevaa

”Kriisi hallituksessa, ei hallituskriisi”, totesi pääministeri Mauno Koivisto lähes tarkalleen 40 vuotta sitten, kun häneltä kysyttiin, onko maassa hallituskriisi. Sama kysymys oli monen politiikan kommentaattorin huulilla viime viikolla, kun hallituksen kehysriihi pitkittyi yli viikon mittaiseksi.

Kriisi hallituksessa voi sekin olla liian vahvasti sanottu, mutta rehellistä on todeta, että neuvottelut olivat vaikeat.

Pitkien ja vaiherikkaiden keskusteluiden jälkeen hallituspuolueet kuitenkin löysivät viime torstaina sovun tulevien vuosien rahankäytöstä. Sopu on suomalaisten etu.

Puolueilla oli kehysriihessä omia painotuksia, joita piti sovittaa yhteen. Näin tulee varmasti olemaan myös jatkossa. Joskus sopiminen vie vähän kauemmin, mutta vastuunsa tuntevat puolueet pystyvät kyllä avaamaan tiukkojakin lukkoja. Se vaatii luottamusta ja kunnioitusta toinen toistaan kohtaan.

Olemme siirtymässä koronan jälkeiseen, uuteen aikaan. Suurin pähkinä kehysriihessä purtavaksi oli oikeiden talouspoliittisten askelmerkkien löytäminen koronan jälkeiseen aikaan.

Tähän kokonaisuuteen kuuluu kolme vaihetta: kasvun tukeminen, elvytyksen asteittainen lopettaminen sekä talouden sopeutus. Isoin kiista riihessä liittyi juuri näiden vaiheiden aikataulutukseen.

Viimein jokainen puolue tuli neuvotteluissa toinen toistaan vastaan. Lopputulosta voi pitää tasapainoisena ja kompromissia kaikkia hallituspuolueita tyydyttävänä.

Kasvua ja työllisyyttä tuetaan riittävän pitkään. Suomella ei ole varaa menettää kasvun vuosia, kuten kävi finanssikriisin jälkeen. Nyt on päästävä maailmantalouden imuun mukaan. Kestävän kasvun tukemisen jatkaminen on myös kehysriihen tärkein ratkaisu työllisyyden kannalta.

Kasvun tukemisen ja elvytyksen vastapainona ovat sopeutukset, joista päätettiin jo nyt. Elvytys lopetetaan hallitusti ja tämän jälkeen taloutta tasapainotetaan. Puolen miljardin euron pysyvillä sopeutuksilla varmistetaan, ettei seuraavalle hallitukselle jää tältä hallitukselta menoperintöä ja tältä osin uusi hallitus voi aloittaa puhtaalta pöydältä.

Toisin kuin jotkut tahot väittävät, hallitus on myös tehnyt merkittäviä työllisyyspäätöksiä ja rakenteellisia uudistuksia. Itseäni hieman häiritsee sellainen keskustelu, että sitä parempi työllisyystoimi, mitä enemmän se tekee kipeää.

Tässä työllisyystilanteessa olisi epäoikeudenmukaista ja tehotonta leikata työttömiltä. Kurittamisen sijaan työllisyydenhoidossa tarvitaan tukea ja apua. Tarvitaan osaamisen vahvistamista, parempia työllisyyspalveluita sekä kasvua tukevia investointeja. Näin hallitus toimii.

Koronan hoidossa Suomi on pärjännyt verrattain hyvin. Viime päivien lukujen perusteella olemme selättämässä taudin ja voimme hallitusti purkaa rajoituksia. Toiveena on, että kesällä voisimme elää jo paljon nykyistä vapaammin varsinkin, kun rokotukset etenevät hyvin.

Edessä on jälkihoito ja jälleenrakennus. Hoito- ja hoivavelka sekä osaamisvaje pitää kuroa umpeen. Lasten ja perheiden hyvinvointiin pitää panostaa. Tarvitaan erityisesti huolenpitoa ja turvallisuutta. Tarvitaan ratkaisuja, joilla pidetään huolta huomisesta.

Vaikka pandemiasta päästäisiinkin, eivät seuraavat vuodet tule siis olemaan helppoja. Siksi on tärkeää, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus, jossa on yhteinen näkemys yhteisistä haasteista.

Vastuu on koko hallituksella ja kaikilla puolueilla, mutta hallituksessa suurilla puolueilla on erityinen vastuu yhteisen suunnan etsimisestä ja oikeiden askelmerkkien löytämisestä.

Jotta edessä olevista haasteista selvitään, tämän akselin, kuten koko hallituksen yhteistyön, on toimittava entistä paremmin. Hallituksen on syytä tiivistää rivinsä.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

