Älä ole kumileimasin

Tulevien kuntavaalien tulosta on jo puntaroitu julkisuudessa asiantuntijoiden suulla, vaikka yhtäkään ääntä ei ole vielä annettu. Onnistuneen ehdokasasettelun ja valtakunnallisten gallupien mukaan on ennustettavissa, että perussuomalaiset saavat vaaleissa hyvän tuloksen. Mutta sehän se ongelma sitten onkin. Nimittäin perussuomalaisten valtuustoryhmät ovat vuoden 2008 jälkeen olleet pieniä tai maksimissaan keskikokoa ja nyt voi tilanne muuttua! Asiaa tuntevat näkevät tämän suurena ongelmana, sillä perussuomalaisilla valtuutetuilla on nyt mahdollisuus nousta monissa kunnissa isoimpien ryhmien joukkoon ja näin ”rikkoa vakiintuneita toimintatapoja ja yhdessä sopimisen kulttuuria."

Mitä nuo vakiintuneet toimintatavat ja yhdessä sopimisen kulttuuri sitten kunnissa ovat olleet? Sitä, että yksi tai kaksi puoluetta ovat jakaneet luottamuspaikat, dominoineet päätettävien asioiden käsittelyä, valinneet kunnan virkamiehet ja sumplineet loput päätöstä vaativista asioista kabineteissa keskenään. Olisihan se aika järkyttävää, jos tämä muuttuisi. Tosin perussuomalaisten myötä on jo muuttunut moni muukin asia ja ovathan perussuomalaiset kansanedustajat kevään 2019 vaalivoiton jälkeen sotkeneet jo eduskunnankin.

Ensin hallitukseen piti mennä sellaistenkin puolueiden, jotka hävisivät vaalit oltuaan edellisessä hallituksessa. Sitten täysistuntosalin istumapaikat piti pistää uusiksi väkisin, kun yhteisymmärrystä ei löytynyt mutta ääripää kyllä. Eivät ole perussuomalaiset mukisematta tukeneet kaikkia hallituksen päätöksiäkään, vaikka on ollut KORONA. Ja viime viikko se vasta aivan mahdoton olikin. Kehtasivat käyttää kaikkia laillisia parlamentaarisia keinoja tulevaan päätökseen vaikuttamiseen, eivätkä taipuneet hallituksen tahtoon vaan halusivat puhua. Ja puhuivatkin. Ympäripyöreitä päiviä, mutta valitettavasti ihan keskenään.

Pakko tunnustaa. Olisi kieltämättä ollut mukavampaa puhua muiden puolueiden kansanedustajien kanssa tulevasta päätöksestä, mutta muilla ei nähtävästi ollut mitään millä puolustaa omaa kantaansa tähän EU:n tukipakettikeskusteluun. Tuleva päätös on kuitenkin yksi merkittävimpiä koskaan, sillä se perustuslakivaliokunnankin mukaan siirtää merkittävissä määrin toimivaltaa Suomesta EU:lle. Eli kysymys ei ole edes siitä, annetaanko nyt rahaa eteläisen Euroopan pankkien pelastamiseksi vaan siitä, että nyt annetaan lupa rikkoa EU:n perussopimuksia ja siirretään toimivaltaa pois Suomesta ennen näkemätön määrä. Mutta ei siitä sen enempää. Puhutaan periaatteista mieluummin.

Kumileimasimeksi sanotaan tahoa, joka vain kuittaa tehdyn päätöksen ottamatta asiaan edes kantaa saati kyseenalaistaisi tehtävän päätöksen. Neuvostoliitossa oli tällainen parlamentti, Kiinassa on yhä. Ja näköjään Suomeen kaivattaisiin. Kunhan perussuomalaiset eivät olisi sen johdossa.

Paniikki laajenee. Kunnissa vaaditaan nyt tehtäväksi ylivaalikautisia valtuustosopimuksia ja strategioita, joilla sidotaan vaaleilla valittavien päätöksentekijöiden päätökset vuosiksi eteenpäin. Eduskunnassa hallituspuolueiden edustajat miettivät, miten voitaisiin estää kansanedustajia käyttämästä heille perustuslaissa annettua oikeutta puhua ja ministeriöiden virkamiehet miettivät, miten eri mieltä olevien puhe voidaan määritellä rangaistavaksi vihapuheeksi.

Eikö todellakaan kukaan tule ajatelleeksi sitä, että juuri nämä ovat niitä syitä, miksi perussuomalaiset on se vaihtoehto?

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)

Eikö todellakaan kukaan tule ajatelleeksi sitä, että juuri nämä ovat niitä syitä, miksi perussuomalaiset on se vaihtoehto?