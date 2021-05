Belgiasta ole ollu mitään vastusta – Suomen apuna ollut Bubi-huuhkaja ja pallopoika

Belgia voi päästä EM-pelissä Suomen kanssa korkeintaan tasoihin, uutispäällikkö Aimo Vainio kirjoittaa Pumppu lujilla -palstalla.

Jalkapallo alkaa pienen tauon jälkeen hallita taas ajatuksia. Ainakin se tuli mieleen, kun tallailin maalla pihalla ja huuhkaja alkoi hämärässä huhuilla lähimetsässä.

Aloin miettiä Olympia-stadionin yllä kaarrellutta Bubi-huuhkajaa, joka sai koko täyden katsomon pidättämään henkeään. Silloin alkoi Bubin lento maajoukkueen symboliksi ja lintu on elänyt Suomen joukkueen nimistössä ja kuvastossa siitä lähtien, vuodesta 2007.

Siitä ajatus sitten kulki Teemu Pukin nilkkavammaan, EM-kisoja edeltäviin maaotteluihin ja pelaajien loppuihin sarjamatseihin. Ettei vaan mitään kävisi. Toinen tähtihyökkääjä Joel Pohjanpalokin jätti viimeisen sarjapelin väliin. Aah, varovasti nyt siellä.

Bubi -huuhkaja muuten lensi pelissä Belgiaa vastaan, joka sattumalta on Suomen vastustaja EM-kisoissa. Belgia on maailman rankingissa nyt sijalla, oi-joi, ensimmäisenä. Suomen sijoitus on 54. Miten se ei nouse, vaikka Suomi voittaa koko ajan.

Euroopan rankkauksessa Suomi on muuten myös sijalla 54, hämmentävää. Muut alkusarjan vastustajat ovat sijoilla 38 (Venäjä) ja 10 (Tanska).

Belgian porukka on kyllä vaikuttavan kova. Eikä siellä taida olla avainpelaajien loukkaantumisia. Mutta Suomella on itse asiassa erittäin hyvä historia Belgiaa vastaan. Esimerkiksi Bubi-huuhkaja -pelissä Suomi vei voiton 2–0.

Kentällä oli silloin pari pelaajaa Belgian nykytiimistä. Topparit Jan Vertonghen ja Thomas Vermaelen muistavat, että hitto, noilla on se lintu apuna.

Neljän kuukauden päästä Suomi haki tasurin Brysselin Roi Baudouin -stadionilta. Entiseltä nimeltään ja ennen remonttia muuten Heysel -stadion. Siellä muuten kuoli 39 katsojaa vuonna 1985 tapahtuneessa mellakassa, jossa katsomon rakenteet pettivät.

Samalla areenalla Suomi pelasi myös vuonna 2016, silloin 1–1. Olin paikan päällä ja muita suomalaisia oli pari kourallista. Toisen jakson alulla nousimme kaverin kanssa katsomoon ja naureskelimme, että suomalaisia on niin vähän, että vessaan ei varmasti kuule, jos Suomi tekee maalin. Eikä kuullutkaan, sillä Kasper Hämäläinen oli vienyt Suomen 0-1 johtoon 53. minuutilla.

Takataskussa on myös murskavoitto 4–1 vuodelta 2001! Sen henkinen vaikutus lienee tosin jo laimentunut, ellei siitä sitten Belgiaa muistuteta! Joka tapauksessa ottelussa sattui peliälyä säihkyvä tapahtumaketju, joka olisi omiaan syömään nykybelgitähtien itseluottamusta. Yle kuvailee, miten pallopoika antoi nopeasti pallon Litmaselle, joka heitti sivurajan Mika Nurmelalle, joka keskitti nopeasti ja Joonas Kolkka tuikkasi sisään.

"Pallopojalle syöttöpiste", Jari Litmanen veisteli Ylelle.

Yhteensä Suomi on pelannut Belgiaa vastaan 11 kertaa. Voittoja on neljä, tasureja myös neljä ja tappioita kolme. Seuraava peli on Pietarissa 21. kesäkuuta.

Silloin Belgia voi päästä korkeintaan tasoihin.

