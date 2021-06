Eemeli Linna Metsäkoneosaajista on kova pula ja siihen on kaksi syytä: Nokia-huuma ja puun kysynnän tempoilevuus

Koneviestin päätoimittaja Eemeli Linna kirjoittaa KV:n pääkirjoituksessaan metsäkonealan työvoimapulasta.

Osaavista metsäkoneasentajista ja -kuljettajista on jatkuva pula koko metsäkonealalla. Uusia koneita joudutaan hankkimaan yhä useammin huoltosopimuksella, jotta rikkoutumisriski voidaan osaavien asentajien puuttuessa ulkoistaa. Tämä on koneyrittäjälle kallis ratkaisu.

Osaajapula on kaksijakoinen. Niitä potentiaalisia kavereita ei enää juuri ole, jotka ovat ikänsä rassanneet koneita ja ovat täysiverisiä ammattilaisia jo 14-vuotiaana. Nämä harvat osaajat tulevat lähes yksinomaan maa- ja metsätaloudesta.

Kaupunkilaisnuorilla on liian harvoin mahdollisuuksia päästä tekemisiin hydrauliikkaventtiilistöjen tai ahtimien kanssa, eikä potentiaalinen kiinnostus koneisiin pääse syttymään kädentaidon paloksi.

On arveltu, että vuosituhannen alun Nokia-huumasta lähtien osaamisen kehittyminen alkoi kääntyä kädentaitajien kannalta huonompaan suuntaan. Teoreettista kirjaviisautta korostava koulutusputki voi ajoittain olla korjaamossa kasvaneelle virtuoosille hyvinkin turhauttavaa.

On silti esimerkkejä, kuinka heikosti koulussa pärjänneitä kädentaitajia on päässyt pelkästään taitojensa perusteella työnsyrjään kiinni, ja kuinka he ovat tehneet, touhunneet ja työllistäneet vuosien kuluessa enemmän kuin moni pitkälle lukenut. Kunpa tällainen voisi vieläkin toteutua koulumenestyksestä riippumatta.

Osaajapulan toinen tekijä on puunkorjuun tehostamisen nimissä tehty toimitusketjun puskurivarastojen pienentäminen. Puun kysyntä on muuttunut koneyrittäjäportaan näkökulmasta tempoilevaksi, ennustettavuus on lyhentynyt, kausivaihtelut ovat valtavia ja lomautuksia on paljon.

Vain harva metsäkoneyrittäjä pystyy enää takaamaan työntekijöilleen tasaisesti töitä ympäri vuoden. Säälimätön kilpailu karsii aliurakoitsijan roolissa olevia metsäkoneyrittäjiä ja näin potentiaalisia kädentaitajia siirtyy pois metsäkonesektorilta.

Metsäyhtiöt, konevalmistajat, urakoitsijat ja oppilaitokset – me tarvitsemme entistä aktiivisemmin yhteistyötä asioiden korjaamiseksi. Päättäjät eivät siihen kykene.

Pääkirjoitus on julkaistu Koneviestin numerossa 8/2021.

