Keikkoja ja kestopuutavaraa

Alkamassa on jo toinen koronakesä. Viime kesänä maskit loistivat pääosin poissaolollaan, tänä kesänä tilanne on toinen. Kaikki odottavat kieli pitkällä rajoitusten lopullista poistumista.

Osa festareista ja tapahtumista järjestetään jo melko suurella varmuudella. Liput käyvät kaupaksi hyvin. Osallistujamääriä on rajattu, ja järjestäjien on turvallisuussuunnitelmassaan esitettävä, miten hygienia ja mahdolliset rajoitukset huomioidaan käytännössä.

Kokonaan eri asia on, kuinka ihmismassat todellisuudessa käyttäytyvät, kun hyvä musiikki soi ja lonkero virtaa.

Viime kesänä kävin ulkoilmakonsertissa. Jokaiselle lipun ostaneelle oli varattu reiluin välein tuolit ja pöytä nurmikolla ja tarjoilut tuotiin paikan päälle. Oli turvallinen olo.

Kun keikka alkoi, ihmiset vielä pysyivät paikoillaan, mutta hittibiisien tulviessa alkoi lavan eteen kertyä porukkaa tanssimaan ja laulamaan - totta kai! Turvavälit olivat vain kaukainen muisto. En jotenkin tahdo uskoa, että tilanne olisi eri tänä kesänä.

Ihminen on hetken lapsi: hyvä fiilis ja nousuhumala vaativat välitöntä toimintaa, estojen ja rajoitusten unohtamista, hetkestä nauttimista. Esiintyjillekin lienee motivoivampaa vetää settinsä vapaasti tanssivalle kuin paikallaan istuvalle yleisölle.

Kotimaanmatkailussa on toinen huippukesä tuloillaan. Mediassa kerrotaan vinkkejä maakuntien kätketyistä helmistä. Piilottelun aika on ohi, ja moni mielenkiintoinen kohde kokee ennen näkemättömän yleisöryntäyksen.

Mökit käyvät edelleen kaupaksi, mutta miten pitkään? Kun ulkomaanmatkailu taas on mahdollista, käykö niin, että kohta markkinoille tulvivat ne samat mökit? On ehkä huomattu, ettei mökinpito ole vain laiturin nokassa istuskelua. Kiinteistö vaatii jatkuvaa ylläpitoa edes jollain mittakaavalla.

Vuokramökit ja muut majoituspalvelut ovat myös suosiossa. Moni kohde on buukattu loppuun jo varhain keväällä. Matkailuyrittäjillä ja muilla palveluilla on tänä kesänä hyvin pullat uunissa, mikä on hieno asia.

Terassien rakentajat ja muut nikkarit ovat innolla panostaneet kotiensa viihtyvyyteen. Omatoiminen mökki- ja talorakentaminen on myös suosiossa. Puutavaran hinta on noussut historiallisen korkeaksi, osin kysynnän, osin muiden syiden takia.

Rautakaupoissa ei kuulemma enää pystytä antamaan vakiohintoja puutavaralle, koska hinta nousee joka kerta, kun uusi erä saapuu. Rakentaminen on tänä vuonna jopa 30 prosenttia kalliimpaa.

Myös puutarhatuotteet menevät kuin kuumille kiville. Kun aikaa vietetään pakosti paljon kotosalla, on viihtyisyys noussut arvoonsa. Toivottavasti trendi jatkuu, sillä vihreys ja siivu luontoa ympärillä tekee ihmiselle tutkitustikin hyvää.

Sama pätee itse tekemiseen: kädet mullassa oleminen tai asioiden rakentaminen on erittäin tervetullutta vastapainoa monen arkeen. Samalla oppii uusia taitoja ja saa aikaan jotain konkreettista. Se palkitsee.

Omaan viihtyvyyteen panostaminen kantaa hedelmää vielä silloinkin, kun pandemia on virallisesti ohi. Thaimaan-loman vaikutus kestänee maksimissaan pari kuukautta, kun taas lähiympäristö on jatkuvasti läsnä. Moni tiedostaa sen vaikutuksen mieleen ja jaksamiseen vasta, kun siinä tapahtuu muutos parempaan.