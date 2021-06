Mikä kumma siinä jalkapallossa oikein on niin kiinnostavaa? – Kolme syytä, miksi osa meistä katsoo kaikki EM-kisojen pelit

EM-kisat alkavat ja jotkut aikovat istua tv:n ääressä kuin tatti ja katsoa kaikki pelit.

Jotkut varmaan miettivät, että miten ihmessä se voi toisille olla niin jännää katsoa ja hihkua, kun toiset ihmiset potkivat palloa ja juoksevat päättömän näköisesti pitkin kenttää.

Minäpä kerron, miksi se on minulle niin kiinnostavaa. Kaiken voi kiteyttää kolmeen asiaan:

1. Joukkuepelaamisen taika. Joskus jostain syystä on lyhyen aikaa yhtä kaikkien oman joukkueen pelaajien kanssa ja silloin tietää, että kohta voitetaan. Yhteispeliä kohti pyritään, mutta se on vaikeaa, sillä muuttujia on loputtomasti. Tähän liittyy suuri osa valmentamisen haasteista. Musiikin soittamisessa on varmasti paljon samaa.

2. Peliä pelataan jaloilla eikä käsillä. Jalat ovat karkeampia raajoja kuin kädet, joten niiden hallinta erittäin tarkassa työssä ja nopeassa vauhdissa on vaikeampaa. Pyöreä pallo ei anna armoa, mutta sen hallintaa voi opetella ja kehitystä tapahtuu koko elämän ajan. Jaloissa on myös enemmän voimaa. Siksi jalkapallo on haastava yhdistelmä herkkää pallonhallintaa ja raudanlujia laukauksia. Moni osaa toisen, harvempi molemmat taidot.

3. Haasteet ovat kaikille samat. Maailmassa on varmaan miljardi pelaajaa, jotka tasosta huolimatta miettivät ja kokevat täsmälleen samoja asioita. Pallon kanssa saa aina ystäviä kaikkialta.

Lisäksi pelissä on kaikenlaisia pieniä yksityiskohtia, jotka tuovat lisämausteita. Ne liittyvät omaan pelaamiseen, mutta niitä sattuu myös huippufutiksessa.

Esimerkiksi joskus pelatessa sattuu kirkkaita hetkiä. Tekee jossain hötäkässä jotain, mitä ei uskonut osaavansa, pystymisestä puhumattakaan.

Ne luovat hetket sattuvat todellakin usein hötäkkään, jossa ei ole aikaa ajatella. Silloin vaisto tai selkäranka ohjaa toimintaa. Jos on aikaa, yleensä on oma kurinalainen ja jäykkä itsensä.

Yksi ikiaikainen suosikkini on potku säärisuojalla. Niitä sattuu, kun yrittää osua ilmassa tulevaan palloon jalkaterällä, mutta arviointi osuu harhaan. Joskus pallo osuu lähelle polvea, eli noin 30 senttiä vikapaikkaan.

Silti se voi sattumalta lähteä oikeaan suuntaan ja parhaimmillaan maaliin. Huonoimmillaan pallo voi mennä sivurajasta yli.

Kolmas sydäntäni liikauttava tilanne on puolustajan pelastus omalta maaliviivalta. Pallon torjuminen kenttäpelaajana on erittäin vaikeaa, ja useimmiten viime hetken pelastus onkin kurotus tai liuktaklaus maaliin vierivään palloon.

Joskus torjuminenkin onnistuu. Esimerkiksi Barcelonan Carles Puyol torjui kerran läpiajon syöksyen rinnallaan. Toinen ääripää oli karmean epäurheilullinen Luis Suarezin kädellä torjunta vuoden 2010 MM-kisoissa. Suarez tietenkin sai punaisen kortin, mutta Ghanalainen epäonnistui rankkarissa ja Uruguay meni jatkoon.

Jalkapallo on tarjonnut lähivuosien kolmesta sykähdyttävimmästä urheiluhetkestä kaksi. Kun juniori-ikäinen Mikael Granlund leipoi ilmaveivin jääkiekon MM-kisoissa 2011, olin, että ei voi olla mahdollista.

Seuraavat kaksi ovat jalkapallosta.

Vuonna 2007 olin Olympia-stadionilla, kun Bubi-huuhkaja teki näyttävän lennon yleisön edessä. Muistan elävästi, miten lintu liisi kentän yllä ja yleisö teki aaltoa. Sitä muistoa voi nyt verestää MT:n verkkosivulla. Tarjolla on ennennäkemätöntä videota Bubista.

Viimeisin on toppari Paulus Arajuuren erittäin riskialtis, mutta täydellisen onnistunut taklaus näiden EM-kisojen karsinnan kohtalonhetkillä Kreikkaa vastaan. Arajuuri pysäytti ylivoimahyökkäyksen niukassa johtotilanteessa yksin. Ja tuuletti taklausta! Minusta taklaus ratkaisi Suomen voiton.

Tällaisia asioita lähden seuraamaan jalkapallon EM-kisoissa, kun avausottelu Turkki-Italia potkaistaan tänään käyntiin. Aikaa on, loma alkaa tänään.