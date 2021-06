Hanskat tiskiin?

Vaalikevät on ollut pitkä ja kiristänyt hermoja vähän joka puolella. Esimerkiksi viimeiset televisiosta nähdyt puheenjohtajien vaalitentit menivät kyllä sellaiseksi päälle huutamiseksi, että täytyi olla todella politiikan raskassarjalainen, jotta niitä pystyi edes seuraamaan.

Tätä kolumnia kirjoittaessani suurin osa kampanjamateriaaleista on pakattu odottamaan seuraavia kinkereitä mutta äänestysuurnat eivät ole vielä auki. Sinä lukija tiedät, miten vaaleissa kävi. Minä kirjoittaja en. Ennustajaksi en ryhdy, mutta veikkaan että päivä koitti myös vaalien jälkeenkin, vaikka jotkut tahot lietsoivatkin ”viimeistä päivää tässä vedetään” –henkeä. Toivon, että näitä vaaleja analysoidaan myös perusteellisesti alkavalla viikolla ja joka tulokulmasta. Miten vaalipäivän siirto vaikutti tulokseen ja niin edelleen. Nimittäin matkallani politiikassa kuntapoliitikosta puoluesihteeriksi ja kansanedustajaksi olen 12 viralliset vaalit käynyt ja tällaista vaalikevättä en ole koskaan ennen nähnyt tai kokenut.

Mutta koettakaamme selvitä vaalien tuloksesta ja muistaa se myös paikkaneuvotteluissa kuntatasolla, ettei äänestäjien luottamus poliittiseen päätöksentekoon enempää laskisi.

Seuraavat vaalit ovat sitten vajaan kahden vuoden päästä, joten saamme poliittiselle kentälle niin sanottua pelirauhaa ainakin vuodeksi ja voimme keskittyä ihan oikeisiin töihin. Ja juu, nyt jätän ihan tarkoituksella huomiotta mahdolliset hyvinvointialueen vaalit. Politiikassa palataan normaaliin, mutta vasta syksyllä. Nyt kaikki laskevat jo tunteja siihen, koska pääsee pois. Pois kunnantalolta, eduskunnasta, etätöistä, kokouksista, ”tiimsseistä”. Hanskat tippuu ihan kohta!

Ennen lomalaitumia on kuitenkin pari pientä juttua ratkaistavana. Aloitetaan siitä möhkäleestä, sotesta. Hallitus on asettanut itselleen aikataulun, jonka mukaan sote-lakien pitäisi olla voimassa heinäkuusta alkaen. Ymmärrettävää, jos halutaan pitää hyvinvointialuevaalit tammikuussa ja saada alueiden toiminta käyntiin. Kaino toive täältä oppositiosta sinne hallituksen suuntaan: Älkää ottako tästä nyt mitään arvovaltakysymystä itsellenne. Siis tästä sotesta ja sen aikataulusta. Esityksestä on tullut esiin sen tyyppisiä virheitä, että niiden korjaaminen jälkikäteen olisi kerta kaikkiaan typerää tai voisi jäädä jopa kokonaan tekemättä. Korjataan ne nyt, ennen lain voimaantuloa eikä vasta sen jälkeen, jookosta?

Pidän itsestään selvänä, että perustuslakivaliokunnan esiin nostamat kohdat korjataan mutta muiden valiokuntien huomaamat ristiriidat ja puutteet pitää kyllä korjata myös. Otan esimerkkinä tähän kuntouttavan työtoiminnan ja työpajat. Työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on avata reitti työllistymiseen, ehkäistä syrjäytymistä ja antaa ylipäänsä polku ja valoa tulevaisuuteen. Tämä on ollut vahvasti kuntien sosiaalitoimen tehtävä yhdessä te-toimistojen kanssa. TE-toimistojen tehtäviä ollaan siirtämässä kuntiin mutta sote-esityksen mukaan kunta ei voi järjestää hyvinvointialueellaan kuntouttavaa työtoimintaa nykymuodossaan. Toimiva kuntavetoinen työpajatoiminta ja kuntouttava työtoiminta joudutaan lopettamaan. Eihän tässä ole mitään järkeä.

Kuntavaalit on nyt taputeltu ja koronatilannekin näyttää valoisalta. Ravintolarajoituksia on lievennetty, kaljan myynti jatkuu jo iltaan ja voimme jo odotella ulkoilmakonsertteja ja kauniita kesäiltoja. Vihdoinkin! Olemme kuin lehmät kevätlaitumille päästessään. Kunhan nyt vain ei sattuisi mitään. Hyvää kesää kaikille!

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.).

Tällaista vaalikevättä en ole koskaan ennen nähnyt tai kokenut.