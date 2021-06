Yleisön ja esiintyjän vuorovaikutuksesta syntyy elämys

On vaikea kuvailla kirjoittaen sitä energian määrää, joka purkautui lasten ja nuorten esityksissä viime perjantaina Kuhmossa. Viikon mittaisen tanssileirin aikana tehty ohjelma esitettiin leirin päätteeksi helteisessä Kuhmon illassa luonnon keskellä.

Oli helppo huomata, miten kaikki nauttivat: Joutsentanssin esiintyjät, ohjaajat ja yleisö.

Tuntui mahtavalta taputtaa. Olla vuorovaikutuksessa esiintyjien kanssa ja nähdä, millainen vaikutus esiintyjillä on yleisöön ja yleisöllä esiintyjiin. Syvässä vuorovaikutuksessa syntyi elämys.

Jalkapallon EM-kisat kutkuttavat vatsan pohjassa. Tanska-Suomi ottelun jännitys, draama ja lopulta voiton riemu näkyi kannattajien kasvoilla. Se, että TV-lähetyksessä pelin aikana saa nähdä kannattajien reaktioita ja kuulla kannustushuutoja, tuntuu ylelliseltä.

On sanottu, että kannattajat ovat pelissä se tarvittu extra-pelaaja. Voitto tai tappio koetaan yhdessä. Vuorovaikutus, joka pelin aikana syntyy katsomassa ja kentällä, tuntuu huikealta.

Sunnuntaina huipentuivat kuntavaalit. Valtaosin kampanjaa on tehty sosiaalisessa mediassa.

Toreilla käytävä keskustelu on välitöntä vuoropuhelua ehdokkaan ja äänestäjän välillä. Kysymyksiä, perustelua, ihmettelyä ja vakuuttelua.

Tunne oikeasta ehdokkaasta syntyy mielestäni myös parhaiten vuorovaikutuksen perusteella. Tähän ehdokkaaseen luotan, että voin antaa hänelle ääneni.

Tapahtuma- ja kulttuuriala sekä urheilukilpailut ja -ottelut ovat olleet pitkään ilman läsnäolevaa yleisöä. Mietin viikonloppuna, millaista olisi tehdä ammattilaisena työtä, jota kukaan ei koskaan näe tai koe.

Teen itse työtä johtajana ja työhön liittyy olennaisena osana vuorovaikutus. Näen, että johtajuus syntyy nimenomaan vuorovaikutuksessa.

Koen taiteen, musiikin ja teatterin samoin. Teoksen näkeminen ja siitä syntynyt reaktio ja toiminta on taiteen syvintä ydintä. Myös jaettu yhteinen kokemus syntyy konsertissa, keikalla, teatterissa, pelissä tai vaikka puhetta kuunnellessa. Se yleensä vahvistaa koettua tunnetta.

Olen huomannut, miten tärkeää lapsen ja nuoren harrastaessa on se, että pääsee esiintymään tai kilpailemaan elävän yleisön eteen. Sillä on todella iso merkitys motivaatiolle, kehittymiselle ja halulle jatkaa harrastusta jopa ammattilaiseksi saakka. Uskon, että kulttuuri- ja urheiluharrastuksilla, joissa esiinnytään ja kilpaillaan, on iso merkitys lapsen taitojen kehittymiselle koko elämää ajatellen.

Parhaimmillaan lapsen ja nuoren itsetunto ja esiintymistaidot kehittyvät ja hän saa voimaa moniin muihin elämän osa-alueisiin. Siksi on tärkeää, että myös kunnallisessa päätöksenteossa luodaan edellytyksiä sille, että kunnassa on paikkoja, missä esiintyä, saattaa taidetta esille ja kilpailla.

Olen iloinen, että saan asua Kuhmossa, jossa on erittäin hyvät puitteet. Esimerkkeinä vaikkapa Kuhmo-talo, useat näyttelytilat, Kuhmon jäähalli, urheilukenttä ja hiihtostadion. Tanssifestivaalissa näyttämönä toimi myös upea Kuhmon luonto.

Koronarajoitusten hellittäessä haluan kannustaa osallistumaan turvallisesti järjestettyihin tapahtumiin. Menkää katsomaan lasten ja nuorten otteluita ja esityksiä, käykää teatterissa, menkää konserttiin ja taidenäyttelyihin. Käykää sirkuksessa, menkää pesäpallomatsiin tai vaikka, kun Kuhmossa ollaan, kesämuusikkojen kahvikonserttiin, Sommelon konsertteihin ja Kuhmon kamarimusiikkiin.

Kaikki esiintyjät, taiteilijat ja urheilijat toivovat yleisöä, teidän reaktioitanne, kannustustanne ja vuorovaikutusta kanssanne.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

