Juha Kaihlanen Suomi on joukkueurheilumaa

Huuhkajien kauan odotettu EM-turnaus alkoi traagisella ottelulla.

Tanskan Christian Eriksenin järkyttävä tuupertuminen kenttään yhdisti molempien maiden pelaajat viheriöllä ja kannattajat katsomossa sekä televisioiden ääressä yhdeksi suureksi joukkueeksi, joka tuki ajatuksissaan Erikseniä. Yhteisöllisyys ylitti hetkessä urheilun kiivaan taiston.

Historiallisessa ensimmäisessä EM-kilpailujen ottelussaan Huuhkajilla oli vain yksi maalintekopaikka, mutta se riitti voittoon 1–0. Tanskalla paikkoja oli 22.

Toistaiseksi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen paras saavutus arvokisoissa on neljäs sija vuoden 1912 olympialaisissa Lontoossa, missä Suomi löi Italian 3–2 ja Venäjän 2–1. Ne voitot olkoon nyt kannusteina Huuhkajille.

Miehiä paremmin nykykisoissa on pärjännyt Helmarit. Naisten jalkapallomaajoukkue sijoittui ensimmäisissä EM-kilpailuissaan Englannissa vuonna 2005 jaetulle kolmannelle sijalle. Sen jälkeen Helmareilta on paikka EM-turnauksessa jäänyt saavuttamatta vain vuonna 2017. Osallistuminen ensi vuonna järjestettäviin EM-mittelöihin on jo varmistettu.

Talvisten pallopelien arvokisoissa osallistujamaita on vähemmän, mikä on helpottanut menestystä laajalla rintamalla.

Jääkiekossa miehillä maailmanmestaruus on vuosilta 1995, 2011 ja 2019. Olympiahopeat Leijonien kaulaan on ripustettu 1988 ja 2006. Lisäksi hopeaa tuli World Cupissa 2004. MM-hopeamitalit on saavutettu yhdeksän kertaa.

Naisleijonat taisteli MM-hopeaa kotikisoissa 2019. Pronssimitaleita on kolmista olympialaisista. MM-kisoista pronssia on tullut 12 kertaa.

Jääpallossa miesten maajoukkueelle MM-kultamitalit on jaettu kerran ja MM-hopeamitalit kahdeksan kertaa.

Ringettemaajoukkueen kirkkaimpien mitalien määrä on vertaansa vailla: MM-kultamitalit yhdeksän kertaa ja MM-hopeamitalit kaksi kertaa. Lähelle pääsee miesten salibandymaajoukkue neljällä MM-kullallaan ja kuudella MM-hopealla.

Miesten koripallomaajoukkue eteni Tokion olympialaisiin 1964 ja tuloksena oli 11. sija.

EM-kisoissa Susijengi on kamppaillut tällä vuosituhannella neljä kertaa, parhaina saavutuksina 9. sija 2011 ja 2013. Paikka vuoden 2022 EM-turnaukseen on jo hankittu.

Myös lentopallossa on taisteltu tasaisesti huippumaita vastaan. MM-kisoissa lentopalloveljekset ovat olleet tällä vuosituhannella kaksi kertaa, parhaana sijoituksena 9. sija vuodelta 2014. EM-turnauksessa joukkue on mukana kahdeksatta kertaa tulevana syksynä. EM-kilpailuista paras sijoitus on 4. vuodelta 2007.

Naisten lentopallomaajoukkueella on syksyllä edessä historian neljäs kerta EM-kisoissa.

Suomen palloilumaajoukkueiden nykymenestyksen takana on vahvasti kehittynyt valmennuskulttuuri.

Huuhkajat EM-turnaukseen luotsannut Markku Kanerva on tuntenut suuren osan pelaajistaan heidän juniorivuosistaan lähtien.

Henrik Dettmann aloitti ensimmäisen kerran koripallomaajoukkueen valmentajana jo vuonna 1992.

Jukka Jalonen on eittämättä maajoukkuekiekon valmentajaikoni.

Jos NHL-pelaajat osallistuvat ensi vuonna Pekingin talviolympialaisiin, Suomella on mahdollisuus koota kultaisen sukupolven pelaajista Leijonajoukkue, joka tuo ensimmäiset kultaiset olympiamitalit palloilulajeista.