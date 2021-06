Juho Rahkonen Pakkoretkeilijät ja -mökkeilijät piristävät kotimaan taloutta – pelkkä kotimaan ympyröissä luuhaaminen on silti tutkimuslukujen valossa monelle korviketta

Kaikki merkit viittaavat siihen, että matkailussa on muhimassa melkoinen ketsuppipulloilmiö, kirjoittaa Valtakunnan ajattelija -kolumnissa Juho Rahkonen.

Normaalivuosina, siis ennen koronaa, Suomen matkustustase oli kaksi miljardia euroa alijäämäinen. Suomalaiset siis kantoivat viisi miljardia euroa ulkomaanmatkoilleen, ja ulkomaiset kävijät toivat Suomeen kolme miljardia.

Diili on yleensä epäedullinen Suomen kannalta, mutta tänä(kään) kesänä ei ole huolta rahavuodosta. Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan vain kuusi prosenttia suomalaisista aikoo tehdä ulkomaanmatkan muualle Eurooppaan; maanosamme ulkopuolelle tähyää vain yksi prosentti.

Matkailuhaluja kuitenkin olisi: peräti 43 prosenttia mainitsee Euroopan-matkan, kun ihmisiltä kysytään, miten he haluaisivat viettää kesäänsä. Toiveiden ja todellisuuden ristiriita on ammottava. Sinänsä mikään ei estä matkustamasta ulkomaille, jos on valmis pulittamaan koronatestien satojen eurojen lisälaskun ja lomapäivät mahdollistavat ylimääräisen säätämisen.

Suosituinta tekemistä kesänvietossa on syödä ravintolassa. Sitä haluaisi ja aikoo tehdä 64 prosenttia. Myös juhlien järjestämiseen ja konserteissa käymiseen olisi paljon haluja.

Kesänviettotoiveita nimetään paljon enemmän kuin aikomuksia. Siitä on kuitenkin kaksi poikkeusta. 67 prosenttia suomalaisista aikoo retkeillä luonnossa, vakka vain 55 prosenttia haluaisi viettää kesäänsä niin. Mökillä viettää aikaansa 50 prosenttia, kun 47 prosenttia tekee sitä mielellään.

Suomi on siis pakkoretkeilijöiden ja -mökkeilijöiden maa. Sanotaan se nyt ihan rumasti ääneen. Pelkkä kotimaan ympyröissä luuhaaminen on siis monelle korviketta, vaikka toki koronabuumi on tuonut myös ihan uusia lähimatkailun ystäviä.

Itse asiassa jopa 43 prosenttia haluaisi tehdä hotellimajoituksen sisältävän kotimaanmatkan ja 39 prosenttia aikoo tehdäkin niin.

Eräs aikaisempi kyselytutkimus paljasti sen, että korona-aikana eniten elämänlaatunsa kokivat heikentyneen ne, jotka normaalisti matkailevat paljon ulkomaille.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että matkailussa on muhimassa melkoinen ketsuppipulloilmiö. Kun rajoitukset puretaan, korkki poksahtaa auki ja sadattuhannet suomalaiset ryntäävät eurotukkuineen taas ulkomaille kuin villivarsat laitumelle.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.

Lue aiempia Valtakunnan ajattelijan kolumneja