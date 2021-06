Vaarilla on saari. Draamalla on kaari.

Vaari lienee saaressaan näinä päivinä – ja taitaa olla moni muukin. Kun on juhla, juhannusilta yms.

Ehkä vaari istuu mummun kanssa terassilla ja tarkkailee menoa lähimaastossa. Rantaniityllä joku riipii yrttejä tyynynsä alle nähdäkseen tulevaan. Jossakin hanuri soi nuoruusmuistoja. Käki kukkunee jne.

Joko tuo riittäisi aasinsillaksi yli Lapuanjoen, notta päästähän siirtymähän tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) kotikonnuille.

Teatteriharrastaja Kurvinen kun tulee tuolta Härmästä päin ja lausui hän Hesarissa näin: ”Draaman kaarien ymmärtämisestä on politiikassakin hyötyä.” (Helsingin Sanomat 27.5.)

Jos hallitus olisi teatteri, se olisi voinut saada nimensä tähän tapaan.

Marin: ”Pitäähän teatterilla nimi olla. Ehdotuksia!”

Kurvinen: ”Uuden punamullan teatteri.”

Henriksson: ”Revyteater Nyckelpiga – Leppäkerttu.”

Andersson: ”Punavihreän kansanrintaman teatteri.”

Ohisalo: ”Kannatetaan!”

Marin: ”Toverit! Punavihreän kansanrintaman teatterin taiteilijat! Eespäin, eespäin tiellä Thalian!”

Ei nimi teatteria pahenna ellei teatteri nimeä.

Ohjelmisto ratkaisee. Ja tietenkin se, onko esityksissä draaman kaarta.

Hyvä näytelmä tarvitsee tekijät, jotka alkuasetelman, esittelyvaiheen ja syventämisen jälkeen eivät ala jarrutella, vaan survaisevat kaasun pohjaan ja kiihdyttävät kohti tarinan huipennusta. Jännitystä lisäten, ristiriitoja määrätietoisesti kärjistäen.

Kunnon draamassa rytisee. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Hei hulinaa, nyt mennään!

Huipennuksen jälkeen kerätään kamppeet kentältä, nuollaan henkiset ja fyysiset haavat ja kehitetään yllättävä loppuratkaisu. Deus ex machina avuksi ellei muu auta.

Kurvisen tähänastinen päätyö on joulukuun 2019 trilleri Pääministeri kannetaan kadulle Valtioneuvoston linnasta.

Silloinen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kurvinen osoittautui myös suvereeniksi suomen taitajaksi kääntämällä selkokielelle puolueensa puheenjohtajan kryptiset ”Meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta” -repliikit.

Kurvinen otti rautalankaa, jonka avulla hän väänsi draamalle kaaren ja naputteli pääministeri Antti Rinteelle (sd.) meilin eli ”23 sanaa, jotka järisyttivät maailmaa”. Rinteen lisäksi sposti sujahti välittömästi sekä politiikan että kirjallisuuden historiaan:

”Pyynnöstänne toteamme myös kirjallisesti seuraavaa: Keskustan eduskuntaryhmä ja Keskustan puoluehallitus eivät luota pääministeri Antti Rinteeseen. Syynä on kokonaisarvio hallituksen toimintakyvystä, luottamuksesta ja uskottavuudesta.”

Urotekoihin on taas mahdollisuus, kun esirippu parin kuukauden päästä nousee ja uusi näytäntökausi pyörähtää käyntiin. Apollonkadun draamapajasta kuuluvan taukoamattoman kilkutuksen perusteella Budjettiriihi palaa -teoksen käsikirjoitus on jo pitkällä. Tekeillä on itsenäinen jatko-osa kevään jännitysnäytelmälle Puoliväliriihi päreiksi eli hallitus kaatuu, ei kaadu, kaatuu, ei...

Laiskoina eivät ole muutkaan. Omaa elokapinaansa kehittää vaalitappiossaan piehtaroiva vihreät. Se aikoo tykittää paalupaikalle, kun on aika jakaa lähtöruudut ja katsoa, missä järjestyksessä hallituspuolueet ampaisevat oppositioon.