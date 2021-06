Vaativat vuokraajat metsästävät ympärivuotisia loma-asuntoja, joita pitäisi saada käyttöön alle edullisimman hotelliyön hinnan per vuorokausi.

Kun ulkomaillekaan ei pääse, entistä useampi on suunnitellut tälle kesälle mökkilomaa. Jos suvun yhteismökki on miehitetty läpi kesän, moni on googlannut netistä mökkivuokrasivustot esiin. Samaan aikaan moni mökinomistaja on pohtinut miltä tuntuisi vuokrata omaa mökkiään ulkopuolisille.

Kevein perustein sellaiseen ei ryhdytä, sillä loma-asunto on suomalaisille henkilökohtainen ja yksityinen paikka. Kun mökkivuokrauksesta kuitenkin on puhuttu jo vuosia ja sen tuomista taloudellisista eduista saa netistä paljon tietoa, oman mökin vuokraaminen kiehtoo näinä päivinä yhä useampaa mökin omistajaa.

Rahan kiilto silmissä omaa mökkiään ei kannata silti lähteä vuokraamaan. Verottaja vie tuotosta oman osuutensa ja mökin kulut kasvavat, kun sitä käyttää entistä useampi. Vuokralaisille sattuu ja tapahtuu, joten vuokranantajan pitää myös varautua siihen, että vahinkoja sattuu, mökki kuluu ja korjauksista on vaivaa.

Vuokralaiskandidaatit ovat myös hintatietoisia ja vaativia. Koronan myötä vuokraajiksi on ilmaantunut perheitä, jotka ovat tottuneet ulkomailla luksustason hotelleihin ja kuvittelevat saavansa vastaavaa tasoa mökkilomalta Suomessa. Suomalaiselle mökille pitää tuoda omat lakanat ja siivotakin pitää itse, mikä ei ole hotellilomiin tottuneille mikään tuttu juttu.

Perinteisellä suomalaisella mökillä, joka on talvet kylmillään, ei hotellitason luksusta ole tarjolla. Vaativat vuokraajat metsästävätkin ympärivuotisia loma-asuntoja, joita pitäisi saada käyttöön alle edullisimman hotelliyön hinnan per vuorokausi.

Kun omaa mökkiä ei ole, ei ole ymmärrystä kiinteistön kuluista ja huollosta. Napinaa tuleekin, jos jäähdytystä ei ole tai porakaivovesi ei olekaan juomakelpoiseksi tutkittua.

Hiihtokeskusten mökkikylissä kylpytynnyrin voi saada vuokralle mökin yhteydessä reilulla parillasadalla eurolla per viikonloppu. Yksityisellä mökillä kylpytynnyrin käyttö usein kuuluu viikkovuokraan, mutta siitä ei lisähintaa juuri saa. Vettä sen sijaan kuluu ja kuivia klapeja pitäisi olla kuutio tarjolla, jotta innokkaimmat saavat kylpeä päivät pääksytysten.

Mökillä pitää voida tehdä myös etätöitä, joten wifi-liittymällä on käyttöä. Jos mökillä on vesivessa, harva mökkiä vuokraava miettii paljonko loka-auton käynti umpikaivon tyhjennyksellä maksaa – vaan lorottelee vessanpöntöstä bide-suihkulla vettä kaikessa rauhassa. Onhan siitä mökkivuokran mukana maksettu.

Tämän kesän erityinen piina ovat hyttyset. Niitä saa kaupan päälle maksamattakin, eikä niistä voi mökin omistajalle reklamoida. Ne kuuluvat ilmaiseksi osana elämykseen.

Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden uutispäällikkö ja Mökkiläisen tuottaja, joka tekee säännöllisesti mökiltä etätöitä.