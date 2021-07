Ainakin kahden eri yliopiston hyönteistutkijat kommentoivat hyttystorjunnasta noussutta kohua hyvin maltillisesti.

Onko niitä paljon vai vähän tänä kesänä, missä niitä on erityisesti? Nimittäin hyttysiä, mäkäräisiä, polttiaisia tai sääskiä, mitä näitä nyt on, lentäviä verenimijöitä.

Ennusteita hyttyskesän hirveydestä on pyydetty jo vuosien ajan hyönteistutkijoilta. Ennusteesta riippumatta maallikkoarvioiden mukaan "niitä on ihan älyttömästi." Hyvä että on, on linnuille ruokaa.

Tänä kesänä tunteet nousivat pintaan, kun Pallon kokoinen elämä -blogia kirjoittava itähelsinkiläinen luokanopettaja kirjoitti aiheesta otsikolla "Hyttystorjuntalaitteet – nerokas keksintö, vai silkkaa hölmöyttä?".

Blogikirjoituksen viesti todella lyhyeen tiivistettynä oli, että varovaisuusperiaatteen mukaisesti yhtä tiettyä tuotetta ei pitäisi myydä, kunnes sen turvallisuus on varmistettu. Tuotteen vaikuttava aine on pralletriini. Se on synteettinen hyönteismyrkky, joka muistuttaa joidenkin krysanteemien erittämää hyönteistorjujaa. Aine hajoaa auringonvalon vaikutuksesta.

Sosiaalisen median mylly alkoi pyöriä yltyen myrskyksi, kun laitetta mainostettiin Helsingin Sanomien etusivulla. Myrskyn noustua kaksi retkeilytarvikkeita myyvää yritystä ilmoitti lopettavansa tuotteen myynnin. Myös meppi Sirpa Pietikäinen ehti lähettää komissiolle kyselyn laitteesta.

Mediamylläkässä puolet kansasta oli leimattu pahiksiksi, hyönteiskadon syntipukeiksi, joiden luontosuhde on vinksallaan. Ja toinen puoli kansasta oli leimattu hyviksiksi, joiden luontosuhde on aito ja hyönteisistä sekä monimuotoisuudesta välittävä.

Ainakin kahden eri yliopiston hyönteistutkijat kommentoivat aihetta hyvin maltillisesti. Toinen totesi, että tuotteeseen sekä aineeseen pitäisi perehtyä rauhallisesti ja tarkastella käyttöä eri näkökulmista tutkittuun tietoon pohjautuen.

Toinen oli samoilla linjoilla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa, eli nykytietämyksen mukaan pralletriiniin ympäristöriskit ovat paikallisia ja lyhytaikaisia.

"Kun tuotetta käytetään ohjeiden mukaan." Tukes on hyväksynyt laitteen käytön ulkotiloissa, terasseilla ja kuisteilla, mutta ei pihapiirin ulkopuolella.

On yllättävää, miten yllättyneitä ihmiset ovat olleet siitä, että hyönteisten torjunta vaatii tujut aineet. Se ei ole yllättänyt, että käyttöohjeita ei ole luettu. Harmillista on se, miten ison vallan yritykset antavat mainostoimistoille. Oikean tunnelman taikomiseksi tuotetta mainostetaan käyttöohjeiden vastaisessa käytössä ja paikoissa.

