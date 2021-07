Korkeakoulut julkaisevat kevään toisen yhteyshaun valintojen tulokset viimeistään tänään. Osalle kevään hakijoista tuloksia on tipahdellut jo aikaisemmin pitkin kesää. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 16. heinäkuuta.

Monella korkeakouluun valitulla syksy tietääkin uusia tuulia.

Elämä saattaa muuttua merkittävästi, kun edessä on muutto pois lapsuudenkodista – ehkä kauaskin korkeakoulukaupunkiin. On aika itsenäistyä ja asua omillaan, jopa täysin yksin. Lisäksi opiskeluvuosiin sisältyy usein rutkasti odotuksia.

Edessä siintää elämän ikimuistoisin ajanjakso. Unelmien tieteenalan innostavat luennot ja seminaarit, aktiivinen opiskelijaelämä, erilaiset tapahtumat opiskelijahaalareihin sonnustautuneena ja järjestötoiminnan ilot odottavat. Tiedossa on täysin uudet sosiaaliset verkostot ja jopa elämänmittaisia ihmissuhteita. Ehkä jossakin vaiheessa matkustaa ulkomaille vaihto-opintoihin. Elämä mahdollisuuksineen on auki uudella tavalla. Toki korkeakouluun tullaan monenlaisista taustoista, ja elämänkokemuksen ja odotusten määrä vaihtelee.

Syksyn tilanne näyttää kuitenkin jälleen epävarmalta.

Miten koronatilanne kehittyy, ja miten se vaikuttaa korkeakouluopetukseen tulevana lukuvuonna? Jatkuuko etäopetus? Pääseekö luennoille? Miten käy opiskelijaelämän? Täyttyvätkö siis edellä luetellut suuret suunnitelmat?

Läheskään kaikki korkeakoulut eivät ole vielä vahvistaneet syksyn opetuksen järjestelyitä. Tähän mennessä korkeakouluissa on pääosin etäopiskeltu lähes puolitoista vuotta, keväästä 2020 saakka. Myös syksyllä esimerkiksi Helsingin yliopistossa opetusta ollaan järjestämässä ainakin osittain edelleen etänä. Moni vielä viime vuonna opintonsa aloittanutkaan ei ole ehtinyt päästä osaksi yliopisto- ja opiskelijayhteisöä, ja omat vuosikurssilaiset ovat saattaneet jäädä tuntemattomiksi kasvoiksi tietokoneen ruudulla.

Vajaa kolmasosa opiskelijoista kokeekin koronatilanteen aiheuttaneen hyvin paljon yksinäisyyttä, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus kesäkuun lopulta. Elämänlaatu on monella huonontunut tilanteen jatkuessa, ja yhä useampi on uupunut. En ole tästä lainkaan ihmeissäni.

Kuitenkin opiskelijoilla on tilanteessa hyvin erilaiset lähtökohdat. Sama koskee nyt korkeakouluihin vastavalittuja.

Yhtenä tekijänä voidaan pitää turvaverkkoa opiskelukaupungissa. Niille, joiden kotipaikka korkeakoulukaupunki on jo entisestään, ystäviä ja perhettä luultavammin on joka tapauksessa ympärillä. Jos taas opiskelupaikka sijaitsee esimerkiksi kaukana kotoa maaseudulta ja edessä on muutto, sosiaalista turvaverkkoa ei kaupungissa vielä ole.

Mikäli opetus korkeakouluissa jatkuu edelleen ensi syksynä etänä, kuinka opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tuetaan? Onko kannattavaa muuttaa ja aloittaa uutta elämänvaihetta vieraassa kaupungissa? Jos muuttamaan päätyy, onko tiedossa yksinäisiä aikoja pienessä opiskelijaluukussa, mikäli koronatilanne pahenee? Joutuuko palaamaan maitojunalla takaisin kotiin?

Näiden kysymysten parissa varmasti moni tänään korkeakouluun valittu vielä kesän aikana painiskelee.