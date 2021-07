Miksi ihminen muistaa jotkin asiat ja toisia taas ei? Onko kaikkea edes järkeä opetella ulkoa?

Muisti kiinnostaa minua. Siis se, miten, ja ennen kaikkea miksi, ihminen muistaa jotkut asiat ja toisia taas ei. Kiinnostus on herännyt puhtaasti ammatillisista syistä. Näyttelijälle muisti on yksi työkalu roolin rakentamisessa.

Näyttelijöiltähän kysytään monesti, että miten ihmeessä te muistatte kaikki ne vuorosanat. Ja aina kysymyksen kuullessani olen ajatellut, että jos pelkkä ulkoa opetteleminen riittäisi, niin helppoa hommaahan tämä olisi. Ainakin itselleni näyttelijän ammatin todelliset haasteet ovat ihan muualla. Esiintymisjännitys, oman ilmaisun löytäminen ja siihen luottaminen sekä luovuuden esteiden kanssa painiskelu ovat omalla urallani olleet monin verroin muistamista vaikeampia haasteita.

Vertaisinkin näyttelijän repliikkien muistamista siihen, miten kirvesmies vasaralla lyödessään osuu joka lyönnillä keskelle naulan kantaa. Täysiä lyö ja aina osuu. Uskomaton taito. Mutta pakko se on vaan osata, jos haluaa taloa rakentaa.

Ymmärrän toki ihmisten ihmetyksen. En minäkään muista asioita, joita en ole opetellut. En esimerkiksi meinaa millään muistaa Maamme-laulun toista säkeistöä. Vaikka luulisi sen jo nyt tulevan ulkomuistista kuin Pohjanmaan joet tai alistuskonjunktiot. Mutta ei tule. Aina joutuu pari kohtaa vain hymisemään mukana.

Kerran Savon radalla matkustaessa tapasin ravintolavaunussa vanhemman herrasmiehen, joka kehuskeli muistavansa kaikki viikonpäivät. Ei alkuun kuulostanut kummoiselta meriitiltä, mutta hänen tapauksessaan kaikki viikonpäivät todella tarkoitti kaikkia viikonpäiviä. Mikä tahansa päivämäärä tänä tai edellisenä vuonna tai 450 vuotta sitten – hän pystyi muutamassa sekunnissa kertomaan, mikä viikonpäivä oli kyseessä. Tyyliin 1. heinäkuuta vuonna 1596 oli keskiviikko. Kyselin tietysti heti oman syntymäpäiväni ja muitakin päivämääriä, jotka pystyisin myöhemmin tarkistamaan, ja totta se oli. Sataprosenttisesti oikeita vastauksia. Mainittakoon, että tämä kohtaaminen tapahtui ennen kuin oli käytössä taskuun mahtuvaa älylaitetta, jolla olisi saattanut tarkistaa väitteen saman tien.

Herra ei suostunut paljastamaan, kuinka hän oli opetellut ulkoa kaikki kalenterit ennen ja jälkeen ajanlaskun alkua, mutta yhtä kaikki hallussa ne olivat. Myöhemmin asiaa tutkiessani kävi ilmi, että saatoin joutua pienen silmänkääntötempun kohteeksi, sillä on olemassa myös jonkinlainen laskukaava, jonka avulla historialliset päivämäärät ja viikonpäivät voi laskea. Kalenterit kun toistuvat tietyn kierron mukaan, ja jos opettelee tuon kierron ja laskukaavan, niin ehkä ei tarvitse muistaa ulkoa ihan kaikkia maailman historian viikonpäiviä. Joka tapauksessa olin kerta kaikkiaan hämmästynyt hänen taidostaan. Jälkeenpäin olen joskus miettinyt, että tapahtuikohan tuota kohtaamista oikeasti.

Toinen hyvin erilainen kohtaaminen, joka sai minut ymmärtämään muistamisen todellista voimaa ja taikaa tapahtui Keski-Australian Pohjoisterritoriossa. Uluru, tai Ayers Rock, on suunnaton kalliomuodostelma keskellä autiomaata. Se on Australian aborginaalien pyhä paikka. Heidän kertomuksissaan uniajasta jokaiseen tuon kallion kohtaan, muotoon ja halkeamaan liittyy jokin tarina. Se on heidän kansalliseepoksensa, heidän Kalevalansa, ei-kirjallisessa muodossa.

Pääsin tulkin kanssa jututtamaan noin viisikymppistä naista, joka oli nuoruudessaan elänyt perinteistä aboriginaalien elämää. Hän kertoi pystyvänsä luettelemaan ja muistamaan 20 sukupolvea taaksepäin kaikki sukulaisensa. Jokaisella sukulaisella on oma tähtensä taivaalla, ja jokaiseen tähteen liittyy tarina. Näitä tarinoita kerrotaan ja lauletaan päivittäin. Ja sillä tavalla tarinat ja siinä samalla sukulaiset muistetaan ja opetetaan seuraavalle sukupolvelle.

Minä tietysti miettimään, että mitä se hyvejää muistaa joka ikistä esi-isää tai -äitiä viimeisen 500 vuoden ajalta. Mutta jos miettii olevansa tiettömässä autiomaassa, ilman kiintopisteitä, ja pitäisi kulkea neljä päivää seuraavaan paikkaan, jossa on puhdasta juomavettä, niin johan alkaa kuolleet sukulaiset ja heihin liitetyt tähtikartat kiinnostaa. Aboriginaaleille muisti ja muistaminen ovat siis oleellinen osa elämää ja hengissä selviytymistä. Huonomuistiset eivät selviä.

En tiedä, mikä meille suomalaisille olisi yhtä tärkeä, kollektiivinen, muistamisen arvoinen asia. Pitänee ainakin opetella se Maamme-laulun toinen säkeistö. Niitä säkeistöjähän on muuten itse asiassa yhteensä 11.

Kirjoittaja on näyttelijä, joka paiskii osa-aikatöitä kotitilallaan Sonkajärvellä.