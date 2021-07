Parhaan joukkueen paras pelaaja oli maalivahti.

Vasta päättyneiden jalkapallon EM-kisojen parhaasta maalivahdista on ollut hieman ristivetoa, vaikka Italian Gianluigi Donnarumma eittämättä veräjänvartijoista näkyvin olikin.

Esimerkiksi Euroopan jalkapalloliito UEFA valitsi Donnarumman koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi, mutta tähdistökokoonpanoon valittiin Sveitsin Yann Sommer.

He olivat toki kisojen kaksi parasta maalivahtia omalle joukkueelleen. Donnarumma torjui kaksi rangaistuspotkua finaalin rankkarikisassa ja Sommer hinasi torjunnoillaan joukkuettaan kisojen suurimpaan yllätykseen. Sveitsi eteni puolivälieriin pudottamalla Ranskan. Sen pelin ratkaisi Sommerin torjunta rankkarikisassa.

Näiden kahden maalivahdin rooli joukkueessa on hyvin erilainen. Italia pelaa tiukasti puolustaen ja on yleensä ennakkosuosikki ja joka tapauksessa vahva ketä vastaan vain. Se tarkoittaa, että maalivahdille tulee todennäköisesti vähän torjuntoja ja pääpaino on takalinjan ohjauksessa ja pelin avaamisessa.

Joku on joskus kysynyt, miksi kaikkein parhaassa joukkueessa pitää olla myös kaikkein paras maalivahti, vaikka tilanteita voi tulla hyvin harvoin. Syynä on se, että sitä yhtä laukausta varten pitää olla tekijäveskari. Paraskin joukkue voi hävitä ratkaisevan pelin yhteen huolimattomaan maaliin ja sitä riskiä ei voi ottaa. Siksi huippuseurat maksavat kymmeniä miljoonia veskarista, joka suurimman osan kaudesta voisi lukea maalilla sarjakuvia.

Näin Dommarumma joutui pelaamaan suurimman osan alkusarjaa. Itsekin tuskailin, että päästäkää nyt laukomaan välillä, niin nähdään saako se ihmemies jotain kiinni. Poikkeava Donnarumma nimittäin, sillä hän on nyt 22-vuotias ja pelannut jo 251 ottelua Milanissa ja ollut maajoukkueen vastuumaalivahti neljä vuotta.

Sommerin tehtävä Sveitsin maalilla on erilainen, sillä joukkue on keskimäärin heikompi. Huippuja vastaan veska voi joutua pallosateeseen ja tehtävä on pitää oma joukkue mukana kaikin keinoin. Silloin ei ole mitään hävittävää, mutta paljon voitettavaa.

Samankaltainen rooli on myös Suomen Lukas Hradeckyllä. Suomi oli altavastaaja aina ja maalivahdin oli venyttävä, jotta joukkue voi pärjätä. Ja Hradecky pelasikin mainiosti. Hänellä oli alkusarjassa eniten torjuntoja, 4,7 per peli.

Donnarumman rooli on kuitenkin hermoja raastava. Esiin pääsee harvoin ja silloin on pakko onnistua. Näin Donnarumma tekikin, sillä pudotuspeleissä hän joutui hommiin. Ja onnistui useassa hyökkääjän veret seisauttavassa torjunnassa.

Rankkarien torjunta on maalivahdille henkisesti helpompaa, sillä paineet ovat laukojalla. Kaksi torjuntaa on silti harvinaista ja siksi Donnarumma on kirjoissani turnauksen ykkösveska ja paras pelaaja.

Mukavaa vaihtelua ainaiselle hyökkääjien suitsutukselle.