Juho Rahkonen Appivanhempien välit oman lapsen puolisoon ovat usein tavalla tai toisella jännitteelliset - nyt anoppimysteeri on ratkaistu

Sukupuoleen perustuva syrjintä onkin kiellettyä, kirjoittaa Juho Rahkonen Valtakunnanajattelija- kolumnissaan.

Jokainen meistä lienee kuullut anoppivitsejä. Ne kertovat siitä yleisesti havaitusta tosiasiasta, että appivanhempien välit oman lapsen puolisoon ovat usein tavalla tai toisella jännitteelliset. Ja koska äidillä on aina biologisista syistä johtuva erityissuhde lapsiinsa, vitsit keskittyvät anoppiin eikä niinkään appeen.

Näyttää kuitenkin siltä, että vävyn ja tämän anopin suhde on usein mutkattomampi kuin se kuuluisa anoppi–miniä-suhde.

Kaikesta kulttuuristaan huolimatta ihminen on pohjimmiltaan biologinen olento, jonka elämänmenoon vaikuttaa suuresti pyrkimys lisääntymiseen.

Jälkeläisten tuottaminen onkin ainoa asia, jossa sukupuolella on oikeasti merkitystä: sukupuoli, eli sex, viittaa seksiin ja lisääntymiseen. Kaikki muu sukupuoleen liittyvä on enemmän tai vähemmän yhteiskunnan tuotetta; sitä varten on kulttuurista sukupuolta tarkoittava englanninkielinen sana gender.

Sillä, onko henkilöllä naaraan vai uroksen lisääntymiselimet, ei ole pohjimmiltaan merkitystä esimerkiksi työelämässä. Sukupuoleen perustuva syrjintä onkin kiellettyä. Tähän on tosin yksi poikkeus: yleinen asevelvollisuus, Suomen räikein tasa-arvo-ongelma. Tuskin on muita asioita, joissa oletetun sukupuolen perusteella ihmiset asetetaan lain edessä näin eriarvoiseen asemaan.

Juurisyy on toki se, että miehillä ja naisilla on hormonituotannosta johtuen biologisia eroja. Miehet ovat keskimäärin kookkaampia ja fyysisesti vahvempia kuin naiset. Mutta tämä on vain testosteronin sivutuote; edelleenkin ainoa sukupuolen tosiasiallinen merkitys liittyy seksiin.

Mitä tekemistä tällä on sen kanssa, että miniän suhde anoppiinsa on yleensä jännitteisempi kuin anopin ja tämän vävyn suhde? Minäpä kerron.

Koska lapsen äiti voidaan aina tietää sataprosenttisella varmuudella, synnyttävän naisen äidille – eli tämän puolison anopille – ei jää mitään epäiltävää.

Sen sijaan naisen puolison äidillä on aina periaatteessa varteenotettava epäilyksen mahdollisuus, että tämän miniä on tullut raskaaksi jonkun muun miehen kanssa, eikä äidin oma kultapoju ehkä olekaan hänen lapsenlapsensa isä.

Jos asioiden todellinen laita tiedetään, ongelmaa ei ole, mutta pienikin epävarmuustekijä näin isossa asiassa on omiaan luomaan jännitettä.

