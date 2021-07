Toukokuun lopussa maa- ja metsätalousministeriö tiedotti, että se esittää kolmen vuoden määräaikaista kieltoa ravintohoukuttelulle kaikkien vesilintujen metsästyksessä.

Kesäkuun lopussa tiedotettiin uudestaan, että tämän vuoden syksyn metsästykseen ei ole tulossa ravintohoukuttimia koskevia muutoksia, mutta asian valmistelu jatkuu.

Toivottavasti valmistelu jatkuisi mahdollisimman avoimesti, keskustelevasti ja osallistavasti. Nyt kun erilaiset webinaarit ja etäpalaverit ovat luonteva osa ihmisten välistä kanssakäymistä, olisi miljoonan taalan paikka kutsua aiheeseen perehtyneitä ihmisiä koolle ja väkeä kuulolle.

Varmasti ja toivottavasti ministeriön seinien sisällä niitä asiantuntijoita on käynyt ja keskustelu on ollut vilkasta sekä laaja-alaista. Mutta nykyinen malli, jossa näin merkittävät esitykset vain tupsahtelevat ylhäältä ministeriön tornista alas kansalle on mennyttä aikaa. Sitä raadollisempaa se on, jos pelissä on jonkun elinkeino.

Sain esityksestä palautetta metsästysmatkailupalveluita tarjoavalta yrittäjältä. Hänen palautteensa oli napakka: "Esitys tuli puskista ja aikataulu on liian nopea, jotta saataisiin hyvä lopputulos."

Hänestä saaliskiintiöihin siirtyminen olisi kannatettava vaihtoehto. Myös Metsästäjäliitto esitti omassa kannanotossaan kiellon korvaavana keinona saaliskiintiöitä. Liiton mielestä ministeriön on pystyttävä paremmin todentamaan, mikä osuus ruokinnalta metsästyksellä on taantuvien lajien metsästyskuolleisuudessa.

Tarve kehittää metsästyskulttuuria on iso. Kannanhoidon haasteet monimutkaistuvat ja riistaeläimistö, metsästysseurakulttuuri sekä metsästäjäkunta ovat muutoksessa. Myös Metsästäjäliitossa nähdään, että tilausta uudelle kulttuurille on.

Liitto vaatii vesilinnustukseen eettisiä ruokintaohjeita ja kohtuullisuuteen opastavia metsästysohjeita. "Tulee luoda kulttuuri, jossa ei tavoitella suuria saalismääriä."

Mutta uutta kulttuuria ei synnytetä niin, että hallinnon edustajat kirjoittavat Metsästäjä-lehteen ja sitten oletetaan, että kaikki lehden lukijat lukevat sekä sisäistävät uudet näkemykset, mukisematta ja kritiikittä.

Suurin osa ihmisistä on ihan valtavan fiksuja. Muutoksen synnyttäminen vaatii avoimilla korteilla pelaamista. Ja jos jotain ei tiedetä, sekin pitäisi voida kertoa.