Juho Rahkonen "Tyypillinen suomalainen on Donald Trumpin vastakohta - jäyhä ja vaatimaton, joka ei tuo itseään esiin"

Seuraavat presidentinvaalit järjestetään vuonna 2024. Vaalien tuloksia ennakoi Juho Rahkonen kolumnissaan.

Viime aikoina presidentinvaaleja koskevissa kyselytutkimuksissa kärkisijaa on pitänyt yhä useammin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Hän on hivuttautunut siihen asemaan ikään kuin tutkan alta, gallupien nostattamana.

Kaksi vuotta sitten ennakoin tässä samassa lehdessä, että seuraava presidentti on mitä todennäköisimmin nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto. Ennustukseni ei ainakaan vielä jouda nurkkaan häpeämään, sillä Haavisto on pitänyt kyselyissä tiukasti kakkossijaa.

Professori Risto Sänkiaho, jonka opetuksesta minullakin oli ilo nauttia yliopistossa, teki aikanaan tutkimusta Mauno Koiviston suosiosta. Sänkiahon mukaan sitä selitti ”Maukka Perusjätkän” olemus yhdistettynä rauhallisuuteen, miellyttävyyteen ja kansanomaisuuteen.

Koiviston suosion taustoja vaalien jälkeen selvittänyt Taloustutkimuksen tutkimus osoitti toisaalta, että hänessä oli ärsyttäviäkin piirteitä, kuten ”hänen tyylinsä antaa moniselitteisiä vastauksia sekä toisaalta jahkailu ja laiska puhetapa”. Kuulostaako tutulta?

Koivisto ja sittemmin Sauli Niinistö valittiin presidenteiksi, koska me suomalaiset olemme sellaisia kuin he. Tyypillinen suomalainen on Donald Trumpin vastakohta: jäyhä ja vaatimaton hahmo, joka ei tuo itseään esiin.

Toisin kuin viime kerralla tammikuussa 2018 seuraavissa presidentinvaaleissa kenellekään ehdokkaalle ei ole luvassa itänaapurimme vaalien kaltaisia suosiolukemia, joten toiselle kierrokselle mentäneen.

Pistänpä taas itseni likoon ennustajaukkona ja povaan, että alkuvuonna 2024 presidentinvaalien toisella kierroksella ovat vastakkain punavihreän kansanosan suosikki Haavisto ja porvarillisen kansanosan suosikki Rehn – ellei sitten jostain ilmaannu mustaa hevosta, jollainen on Suomen vakaissa oloissa varsin epätodennäköistä.

Minkäänlaista kampanjointia ei ole vielä aloitettu, mutta kyselyistä saa vaikutelman, että presidenttikisa olisi jo käynnissä ja Rehn johtaa sitä, tosin Haavisto tiukasti kannoillaan.

Koivistosta sanottiin 1980-luvun alussa, että hän oli galluppresidentti.

Myös Rehnistä saattaa tulla sellainen.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.