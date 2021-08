"Meillä mummola on tien toisella puolella lapsuudenkodista, toinen vajaan kymmenen kilometrin päässä. Isovanhemmat olivat lapsena aina saatavilla ja lähellä", kirjoittaa Hermanni Härkönen kolumnissaan.

Vuosi sitten ajoin Tampereella asuvan siskoni kanssa isänpäiväksi Pohjois-Savoon. Siskoni on minua pari vuotta vanhempi, ja vaikka tietenkin olimme lapsena toistemme parhaita ja yleisimpiä leikkikavereita, tulee kahdenkeskisiä juttuhetkiä nykyisin vähän.

Tampereelta Jyväskylän läpi Kiuruvedelle ajaessa ja illan pimetessä aloimme puhua siitä, miten me molemmat, kaupunkiin opiskelemaan lähteneet maaseudun lapset, todennäköisesti tulemme jäämään töihin Etelä-Suomen alueelle.

Kotitilan kohtalo ja Pohjois-Savon kauniiden järvimaisemien etäiseksi jääminen pisti mielen haikeaksi, vaikka olihan asia tullut mieleen aiemminkin. Siskoni kuitenkin tokaisi kuin ohimennen jotain, mitä en itse ollut tullut vielä ajatelleeksi.

Sitten tulevaisuudessa, kun meistä kumpikin vuorollaan hankkii lapsia, mummola on kaukana.

Helsingistä Kiuruvedelle ajaa vajaat kuusi tuntia. Junalla matka sujuu hieman nopeammin, varsinkin jos Iisalmesta onnistuu jatkokyyti. Tampereelta matka on noin tunnin lyhempi. Äitimme asuu vajaan tunnin matkan päässä molemmista, joten aivan kohtuuton matka mummolaan ei olisi. Se olisi silti jotain muuta, kuin mihin me siskomme kanssa totuimme.

Meillä mummola on tien toisella puolella lapsuudenkodista, toinen vajaan kymmenen kilometrin päässä. Isovanhemmat olivat lapsena aina saatavilla ja lähellä.

Ukki käy vieläkin lähes päivittäin lapsuudenkotini puolella, konehallissa touhuamassa. Lapsena ukki otti monesti minut mukaan töihinsä, ja usein koko päivä saattoikin mennä leikittämiseen. Ukki esimerkiksi veti meitä pumppukärryjen päälle asetetulla lavalla, tai kyyditsi vanhalla Tunturin mopolla.

Mummo toi vuosikausia tuoretta ruisleipää joka viikko, ja poikkesi yleensä useamminkin. Talvisin kävimme mummon kanssa hiihtolenkillä, tai laskimme potkurilla mummolaan johtavaa mäkeä. Jos olin myöhemminkin teini-iässä yksin kotona, sain varmasti kutsun mummolaan syömään.

Toinen mummola sijaitsi lähempänä keskustaa. Toisinaan talvisin sain sinne autokyydin suoraan koulusta, kun kävin auttamassa kipeäpolvista ukkiani lumien pudottamisessa katolta. Mummo teki tällöin lähes aina lihapullia tai maksapihvejä, joiden vertaisista en ole kuullut. Ukki istui mummolaan tullessa sohvan nurkassa, ja kertoi huumorilla höystettyjä juttujaan hersyvästi nauraen.

Vierailen edelleen isovanhempien luona aina, kun siihen nyt korona-aikanakin on ollut mahdollisuus. On hankala kuvitella, millainen lapsuuteni olisi ollut, jos isovanhemmat eivät olisi olleet lähellä. Heidän rakkaudellaan, viisaudellaan ja meihin lapsenlapsiin käyttämällä ajallaan on ollut valtava merkitys sille, minkälainen ainakin minusta on ihmisenä tullut.

Toivottavasti myös omat lapseni – sitten joskus tulevaisuudessa – voivat kokea isovanhempien lämmön ja läheisyyden välimatkasta huolimatta.